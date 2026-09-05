Algérie: Les dates et lieux des super-coupes d'Algérie 2026 connus

5 Septembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — La Fédération algérienne de football a annoncé samedi les dates et lieux des super-coupes d'Algérie 2026 de football, catégories U15, U17 et U20 (Garçons), ainsi que celles des Seniors (messieurs et dames), prévues entre le 10 septembre courant et le 2 janvier prochain.

Les compétitions des jeunes catégories se joueront en "aller" et "retour", alors que celles des Seniors (messieurs et dames) se joueront en un seul match.

Super-coupes 2026 :

Seniors (Messieurs) : MC Alger - USM Alger, le 2 janvier 2027 (stade à désigner)

Seniors (Dames) : JS Kabylie - CF Akbou, le 24 septembre 2026 à Akbou (Stade des Chouhadas)

U20 (Garçons) : Olympique Akbou - ES Sétif le 10 septembre 2026 (Aller à Akbou) et le 1er novembre 2026 (Retour à Sétif)

U17 (Garçons) : Paradou AC - JS Kabylie le 11 septembre 2026 (Aller à Alger) et le 30 octobre 2026 (Retour à Tizi Ouzou)

U15 (Garçons) : Paradou AC - CR Belouizdad le 12 septembre 2026 (Aller à Alger) et le 31 octobre 2026 (Retour à Alger).

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.