Algérie: Les dates et lieux des super-coupes d'Algérie 2026 connus

ALGER — La Fédération algérienne de football a annoncé samedi les dates et lieux des super-coupes d'Algérie 2026 de football, catégories U15, U17 et U20 (Garçons), ainsi que celles des Seniors (messieurs et dames), prévues entre le 10 septembre courant et le 2 janvier prochain.

Les compétitions des jeunes catégories se joueront en "aller" et "retour", alors que celles des Seniors (messieurs et dames) se joueront en un seul match.

Super-coupes 2026 :

Seniors (Messieurs) : MC Alger - USM Alger, le 2 janvier 2027 (stade à désigner)

Seniors (Dames) : JS Kabylie - CF Akbou, le 24 septembre 2026 à Akbou (Stade des Chouhadas)

U20 (Garçons) : Olympique Akbou - ES Sétif le 10 septembre 2026 (Aller à Akbou) et le 1er novembre 2026 (Retour à Sétif)

U17 (Garçons) : Paradou AC - JS Kabylie le 11 septembre 2026 (Aller à Alger) et le 30 octobre 2026 (Retour à Tizi Ouzou)

U15 (Garçons) : Paradou AC - CR Belouizdad le 12 septembre 2026 (Aller à Alger) et le 31 octobre 2026 (Retour à Alger).