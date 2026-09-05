Algérie: Ouverture de marchés de proximité dédiés à la vente de manuels et de fournitures scolaires à travers les wilayas du pays

ALGER — Des espaces et des marchés de proximité dédiés à la vente de manuels et de fournitures scolaires ont été ouverts, samedi, à travers les différentes wilayas du pays, en prévision de la rentrée scolaire 2026-2027, a indiqué un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports.

"En application des instructions données par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, lors de sa réunion avec les walis concernant l'aménagement d'espaces et de marchés de

proximité dédiés à la vente de manuels, d'articles et de fournitures scolaires, les walis de la République ont supervisé, ce matin, en coordination avec les services du commerce intérieur et de la régulation du marché, l'ouverture de ces espaces, en prévision de la rentrée scolaire 2026-2027", précise le communiqué.

Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite des préparatifs de la rentrée scolaire, vise à "mettre à disposition diverses fournitures scolaires au sein d'espaces organisés, à des prix raisonnables et compétitifs, contribuant ainsi à soutenir le pouvoir d'achat des ménages".

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Inspectant les différents espaces dédiés à cette opération, les walis se sont enquis de la disponibilité et de la diversité des manuels, articles et fournitures scolaires proposés, tout en insistant sur "la nécessité d'en garantir la disponibilité à des prix abordables dans les meilleures conditions".

Cette démarche, rappelle-t-on, s'inscrit dans le cadre des efforts visant à accompagner les familles et à protéger leur pouvoir d'achat à l'approche de la rentrée scolaire, en "garantissant la disponibilité des fournitures scolaires à des prix compétitifs".