Algérie: Le petit Ayoub retrouvé mort après quatre jours de recherches dans un puits à El Bayadh

Le petit Ayoub, âgé de 10 ans, est décédé après être tombé dans un puits artésien à sec dans le village d'Er-Rokn, relevant de la commune de Ghassoul, dans la wilaya d'El Bayadh, a annoncé samedi la Protection civile algérienne.

Après quatre jours d'opérations de recherche et de sauvetage, les équipes de secours sont parvenues à localiser l'enfant à l'intérieur du puits avant de procéder à son extraction. Il a été retrouvé sans vie, selon la même source.

L'accident s'était produit mercredi 2 septembre. Ayoub était tombé dans un puits d'environ 80 mètres de profondeur et d'un diamètre ne dépassant pas 40 centimètres, rendant l'intervention particulièrement complexe.

Durant plusieurs jours, d'importants moyens humains et matériels avaient été mobilisés pour tenter d'atteindre l'enfant. Les équipes de la Protection civile avaient notamment entrepris des travaux de creusement pour parvenir jusqu'à lui, dans un terrain difficile et sous la menace d'un éventuel effondrement

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La Protection civile algérienne a indiqué avoir mobilisé, aux côtés des autorités locales, des différents organismes concernés et des intervenants privés, l'ensemble des moyens humains et matériels disponibles pour cette opération.

À la suite de ce drame, la Direction générale de la Protection civile a présenté ses sincères condoléances à la famille d'Ayoub et à ses proches, priant Dieu de l'accueillir dans Sa vaste miséricorde et d'accorder à sa famille patience et réconfort.