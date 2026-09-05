Tunisie: Exposition - La photographie tunisienne au zénith des arts italiens

Aujourd'hui samedi 5 septembre, à 17h30, dans la localité sicilienne de Gibellina, proclamée capitale italienne des Arts contemporains pour l'année 2026, aura lieu le vernissage d'une exposition photographique intitulée «Terre de Sicile et Tunisie-Mémoire partagée». L'événement se déroulera en l'espace Santa Caterina, dans un musée au coeur de la vieille ville et se prolongera jusqu'au 24 de ce mois.

Cette exposition est le résultat de la collaboration de deux associations opérant chacune d'un côté du Détroit de Sicile qui sépare les deux pays, « I Colori della Vita » pour la partie italienne et « Didon et Enée » pour le côté tunisien.

C'est le deuxième événement organisé dans le cadre de cette collaboration, le premier ayant eu lieu l'an dernier à Tunis, dans les locaux de l'ancienne église Sainte Croix, dans la médina, avant d'être transféré plus tard à Trapani, tout comme la présente exposition sera transférée à Tunis du 7 au 21 novembre prochain à la Maison des QArfts (Cnav), au Belvédère.

De quoi s'agit-il ? Les organisateurs nous parlent de « seize regards, italiens et tunisiens, [qui] s'entrelacent pour raconter un paysage qui est à la fois corps et âme.

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À travers leur objectif, la nature, l'architecture et le travail des campagnes se fondent avec la mémoire, les traditions et l'histoire, restituant l'essence profonde d'un lieu».

La thématique retenue pour la première édition dans cette collaboration était la mer et ses acteurs. Cette fois-ci, «l'attention des photographes se déplace des côtes vers l'arrière-pays, pour découvrir des paysages et des communautés qui incarnent la résilience et la force des racines rurales... À travers leurs objectifs, la nature, l'architecture et le travail des campagnes se mêlent à la mémoire, aux traditions et à l'histoire, restituant l'essence profonde d'un lieu. Chaque récit devient une fenêtre ouverte sur le monde, une invitation à réfléchir à ce qui nous relie aux lieux et aux personnes, et à la manière dont la mémoire construit notre identité».

En guise d'entrée en matière, la visite « s'ouvre sur une rétrospective photographique du début du XXe siècle, présentée par le Musée de la Photographie Fundarò de Trapani et le collectionneur Saber Bahri de Tunis... Une sélection de plaques et de cartes postales d'époque restitue paysages, usages et coutumes, invitant le public à s'immerger dans la vie de ces lieux à cette époque».

La cérémonie inaugurale de cette exposition, qui verra la présence d'officiels et d'invités de marque, sera enrichie par la dégustation de préparations culinaires des deux bords à l'enseigne de deux chefs réputés : Peppe Giuffrè côté italien et Taïeb Bouhadra côté tunisien.