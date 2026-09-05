Tunisie: Ligue 1 - Le PS Sakiet Eddaier s'installe provisoirement en tête

Le PS Sakiet Eddaier s'est provisoirement emparé de la tête du classement de la Ligue 1 du football professionnel, après sa victoire face au CS Hammam-Lif (1-0), tandis que le CA Bizertin a été tenu en échec à domicile par l'Olympique de Béja (1-1), samedi, en ouverture de la 3e journée.

Dans le duel entre les deux nouveaux promus, disputé au stade Mhiri, le PS Sakiet Eddaier, toujours invaincu, a signé son deuxième succès de la saison aux dépens du CS Hammam-Lif.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par Haroun Ben Ameur sur penalty à la 54e minute. Cette victoire permet au club de Sakiet Eddaier de prendre provisoirement les commandes avec 7 points, alors que le CS Hammam-Lif, qui concède sa deuxième défaite de la saison, est lanterne rouge avec aucun point au compteur.

A Bizerte, le CA Bizertin, auteur de deux victoires lors des deux premières journées, a été accroché par l'Olympique de Béja (1-1). Les visiteurs, plus entreprenants, ont ouvert le score avant la pause par Mohamed Hédi Hadouchi, avant qu'Aziz Chaabane n'égalise pour les locaux à la 73e minute.

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En attendant la suite des rencontres de la 3e journée, programmées entre le 6 et le 16 septembre, le CA Bizertin occupe provisoirement la deuxième place avec 7 points, à égalité avec le PS Sakiet Eddaier. Les Béjaois, qui ouvrent leur compteur, sont 14e avec un point.

Les résultats

. Samedi 5 septembre

A Bizerte :

CA Bizertin 1 Aziz Chaabane (73)

Olympique Béja 1 Med Hédi Hadouchi (40)

A Sfax :

PS Sakiet Eddaier 1 Haroun Ben Ameur (54 sp)

CS Hammam-Lif 0

. Dimanche 6 septembre

A Radès (16h30):

Espérance ST

AS Marsa

A Sousse (16h30):

Etoile du Sahel

JS Omrane

A Métlaoui (16h30):

ES Métlaoui

ESH Sousse

. Mercredi 16 septembre

A Ben Guerdane (16h00):

US Ben Guerdane

CS Sfaxien

. Jeudi 17 septembre

Au Bardo (16h00):

Stade Tunisien

Club Africain

A Zarzis (16h00):

ES Zarzis

US Monastir

Classement Pts J G N P BP BC Diff

1. PS Sakiet Eddaier 7 3 2 1 0 3 0 +3

2. CA Bizertin 7 3 2 1 0 3 1 +2

3. Club Africain 6 2 2 0 0 2 0 +2

4. CS Sfaxien 4 2 1 1 0 3 2 +1

5. US Monastir 4 2 1 1 0 2 1 +1

6. US Ben Guerdane 3 1 1 0 0 2 1 +1

7. Etoile du Sahel 3 2 1 0 1 4 4 0

8. JS Omrane 3 2 1 0 1 3 3 0

9. ES Zarzis 3 2 1 0 1 2 2 0

10. Espérace ST 3 2 1 0 1 4 5 -1

11. Stade Tunisien 1 2 0 1 1 2 3 -1

12. ES Hammam-Sousse 1 2 0 1 1 0 1 -1

. AS Marsa 1 2 0 1 1 0 1 -1

14. O. Béja 1 3 0 1 2 2 4 -2

15. ES Métlaoui 0 2 0 0 2 1 3 -2

16. CS Hammam-Lif 0 2 0 0 2 0 2 -2