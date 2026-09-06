Afrique: Coupe du Monde Féminine U-20 - Le Bénin arrache le nul, la Tanzanie tombe avec les honneurs

Le Bénin et la Tanzanie ont connu des fortunes diverses pour leur entrée en lice à la Coupe du Monde Féminine U-20. Les Béninoises ont arraché un spectaculaire nul face au Mexique (2-2), après avoir été menées de deux buts, tandis que la Tanzanie a longtemps résisté au Brésil avant de s'incliner (1-4), à Bielsko-Biala.

Pour ses débuts dans la compétition, le Bénin a signé une performance pleine de caractère. Le Mexique avait pourtant pris les commandes grâce à Soto, buteuse à la 21e minute, avant que Salvidar ne double la mise au début de la seconde période.

Mais les débutantes africaines ont refusé de céder. Romaine Gandonou, 15 ans, a relancé les siennes en transformant un penalty, avant de devenir l'héroïne de la rencontre. À trois minutes du terme, la jeune attaquante a pris de vitesse la défense mexicaine et trouvé le chemin des filets pour offrir au Bénin une égalisation inespérée.

Une réaction qui a déclenché une immense joie côté béninois, les joueuses s'effondrant sur la pelouse avant de se prendre dans les bras au coup de sifflet final.

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La Tanzanie, elle, n'a pas connu la même issue, mais a longtemps fait douter le Brésil. Les Sud-Américaines ont ouvert le score par Thaynara, qui a profité d'une mauvaise sortie de balle sur coup franc pour enrouler une frappe du droit.

Les Tanzaniennes ont rapidement répondu. Après une faute de Sofia Couto dans la surface, Winfrida Gerald a transformé le penalty et remis les deux équipes à égalité.

Le Brésil a toutefois accéléré après la pause. Evelin a d'abord redonné l'avantage aux siennes après avoir éliminé une défenseure avant de conclure du gauche, puis a récidivé d'une frappe puissante depuis le côté gauche. En fin de match, Vitorinha a parachevé le succès brésilien d'un superbe coup franc dans la lucarne.

Avec un nul arraché au Mexique et une défaite face au Brésil, le Bénin et la Tanzanie ont affiché des visages différents, mais une même volonté : celle de ne rien lâcher pour leurs premiers pas dans la compétition.