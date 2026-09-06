Afrique: Masar et Fath Rabat se disputeront la qualification

Le Masar SC et le Fath Rabat ont confirmé leur excellent début dans les qualifications de la zone UNAF pour la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2026. Vendredi, lors de la deuxième journée disputée en Tunisie, les deux équipes ont signé de larges succès et se sont donné rendez-vous pour une véritable finale lors de l'ultime journée.

Le Masar a d'abord conforté sa première place en dominant largement l'ACB d'Akbou (5-0). Supérieures dans tous les secteurs, les Égyptiennes ont rapidement pris les commandes de la rencontre. Hala Abdel Samad a ouvert le score à la 25e minute, avant que Farah El Mahdi ne s'offre un doublé (29e, 42e) pour permettre au Masar de regagner les vestiaires avec trois buts d'avance.

Le club égyptien n'a pas relâché son étreinte au retour des vestiaires. Gentrix Shikangwa a inscrit les deux derniers buts de la rencontre (81e, 90e+4), scellant un succès sans appel (5-0) et une deuxième victoire en deux matches.

Dans l'autre rencontre, le Fath Rabat a lui aussi fait forte impression en s'imposant face à l'Association féminine de Sousse (7-0). Les Marocaines ont rapidement pris les devants grâce à Odat Gnanentegma (15e), puis Samia Fikri (30e) a doublé la mise.

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Salma Tamar a ensuite inscrit deux buts (44e, 54e), avant qu'Alia Jaidy ne participe à son tour au festival offensif avec un doublé en quatre minutes (66e, 69e). Salma Amani a parachevé le large succès marocain à la 82e minute.

Avec six points chacun, le Masar et le Fath Rabat se partagent donc la tête du classement après deux journées. L'ACB d'Akbou et l'Association féminine de Sousse restent, eux, sans point.

Une finale pour une place en Ligue des champions

Tout se jouera lundi 7 septembre. Le Fath Rabat et le Masar s'affronteront lors de la troisième et dernière journée dans un duel qui désignera le représentant de la zone UNAF à la phase finale de la Ligue des champions féminine de la CAF 2026.

Avec six points au compteur de chaque côté, cette affiche aura des allures de finale. Le vainqueur décrochera la première place et, avec elle, le précieux billet pour la phase finale de la compétition.

Dans l'autre rencontre de la journée, l'ACB d'Akbou tentera de terminer sur une bonne note face à l'Association féminine de Sousse. Les deux équipes, battues lors de leurs deux premières sorties, n'ont désormais plus aucune chance de se qualifier.

Organisées sous la forme d'un mini-championnat à quatre équipes, les qualifications de la zone UNAF réunissent des représentants de l'Égypte, du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. Seul le premier du classement accédera à la phase finale de la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2026.