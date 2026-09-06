Afrique: Zarzis renverse Diambars pour son grand retour africain

Vingt ans après sa dernière apparition sur la scène continentale, l'ES Zarzis a signé un retour remarqué. Le club tunisien a renversé Diambars (3-1), vendredi, en match aller du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF.

De retour dans la compétition pour la première fois depuis 2006, Zarzis a pourtant été cueilli à froid par les Sénégalais, qui ont ouvert le score dès la 13e minute. Mais les Tunisiens ont rapidement réagi. Khalil Al-Qassab a remis les deux équipes à égalité à la 35e minute, relançant complètement les siens avant la pause.

Al-Qassab a récidivé onze minutes après le retour des vestiaires pour donner l'avantage à Zarzis. Samba a ensuite parachevé le retournement de situation à la 70e minute, offrant aux Tunisiens une avance de deux buts avant le match retour.

Un succès précieux pour l'ES Zarzis, qui peut désormais envisager avec confiance la deuxième manche et nourrir de nouvelles ambitions pour son retour au premier plan du football africain.

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Des matches encore indécis

Ailleurs, plusieurs affiches de vendredi n'ont pas permis de départager les équipes. Au Tchad, AS PSI et CO Korhogo se sont quittés sur un nul spectaculaire (2-2), laissant la confrontation totalement ouverte avant le retour.

Même scénario entre le Camerounais Panthère et les Rwandais de Rayon Sport (1-1), ainsi qu'entre Port Louis et Jwaneng Galaxy (1-1).

Au Soudan, Hilal Alsahil a, en revanche, pris une courte option en dominant les Éthiopiens de Welwalo Adigrat (2-1), qui disputaient leur première rencontre dans la compétition.

Le tour préliminaire se poursuit du 4 au 6 septembre, avant les matches retour programmés la semaine prochaine. Les clubs engagés tenteront alors de franchir ce premier obstacle sur la route de la phase de groupes.

Cette édition 2026-2027 réunit notamment 17 clubs qui découvrent la compétition, aux côtés de formations plus expérimentées et de plusieurs habitués de la scène africaine. Les premières rencontres ont déjà confirmé une tendance : à ce stade, les écarts restent minces et les qualifications loin d'être acquises.

Les résultats de vendredi