Une délégation de haut niveau de la Confédération Africaine de Football (CAF) a achevé une mission d'inspection de huit jours au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, alors que les préparatifs se poursuivent en vue de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Kenya, Tanzanie et Ouganda (PAMOJA) 2027.

Cette mission a réuni des responsables de plusieurs départements de la CAF, notamment ceux en charge des Compétitions, de la Sûreté et de la Sécurité, des Transports, du Marketing, des Médias, de la Télévision et de la Logistique, aux côtés de représentants des gouvernements des trois pays hôtes et des Comités Locaux d'Organisation (LOC).

Le grand rendez-vous du football africain fera son retour en Afrique de l'Est pour la première fois depuis plus de cinq décennies. Le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda accueilleront conjointement la compétition du 19 juin au 17 juillet 2027.

Au Kenya, la délégation a notamment inspecté le tout nouveau Talanta Stadium, d'une capacité de 60 000 places, ainsi que plusieurs terrains d'entraînement, hôtels destinés aux équipes et aux officiels de match, infrastructures aéroportuaires et autres sites stratégiques de l'organisation à Nairobi.

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La mission s'est ensuite poursuivie en Ouganda et en Tanzanie, où la CAF a évalué l'état de préparation des principaux stades, sites d'entraînement, hôtels, aéroports et infrastructures annexes. Parmi les enceintes visitées figuraient notamment le Mandela National Stadium, à Kampala, et le Benjamin Mkapa Stadium, à Dar es Salaam.

Des représentants clés des Comités Locaux d'Organisation ont également participé à une mission d'observation pilotée par la CAF lors de la récente TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Ils ont ainsi pu acquérir une expérience directe de la gestion des stades, de la sécurité, des opérations médias et de l'organisation des journées de match.

Cette mission s'inscrit dans le cadre du vaste programme d'inspection mené par la CAF au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Elle marque une nouvelle étape dans les évaluations techniques et les échanges avec les pays hôtes, afin de garantir la mise en place d'infrastructures et d'installations répondant aux standards internationaux pour le tournoi de l'an prochain.

Le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda s'appuient sur l'expérience acquise lors de leur organisation conjointe de la récente TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations des locaux (CHAN) 2024. Cette expérience constitue une base solide à l'heure où les trois pays se préparent à accueillir l'Afrique et le reste du monde en Afrique de l'Est.