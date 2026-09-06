Afrique: UFOA B - Edo Queens-Ampem Darkoa, une finale pour le titre régionale et une place en Ligue des Champions Féminine

Les Edo Queens du Nigeria et les Ghanéennes d'Ampem Darkoa Ladies se retrouveront en finale des qualifications de la Ligue des Champions Féminine de l'UFOA B. Les deux équipes ont décroché leur billet mercredi à Ouagadougou, au terme de demi-finales à sens unique.

Les Edo Queens ont d'abord balayé l'USFA, club hôte, (5-1), avant qu'Ampem Darkoa ne domine le FC Dynamique du Bénin (4-1). Une affiche qui aura des airs de revanche : les deux équipes s'étaient déjà affrontées en phase de groupes, avec une victoire ghanéenne (2-1), seule défaite concédée jusque-là par les Nigérianes.

Au-delà du titre régional, cette finale aura surtout pour enjeu une qualification pour la Ligue des Champions Féminine de la CAF.

Les Edo Queens sans pitié pour l'USFA

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Les championnes du Nigeria ont livré l'une de leurs prestations offensives les plus abouties depuis le début du tournoi. Face à l'USFA, elles n'ont laissé que des miettes à leurs adversaires.

Doosuur Anastasia a lancé les hostilités dès la 17e minute, inscrivant son quatrième but dans la compétition et se rapprochant encore un peu plus du sommet du classement des buteuses.

Esther Moses lui a rapidement emboîté le pas. À la 43e minute, elle doublait la mise d'une belle finition et portait elle aussi son total à quatre réalisations.

Juste avant la pause, la capitaine Valentina Uroko faisait encore plus mal aux Burkinabè en transformant magistralement un coup franc pour permettre aux Nigérianes de regagner les vestiaires avec trois buts d'avance.

Et les Edo Queens n'allaient pas lever le pied. Deux minutes seulement après la reprise, Dooshima Tarnum inscrivait le quatrième but directement sur corner, d'une réalisation spectaculaire.

Aminat Ajoke Folorunsho ajoutait un cinquième but à la 63e minute, mettant définitivement fin au suspense. Windkuuni Leslie Beremwidougou sauvait l'honneur de l'USFA, mais sa réduction du score ne changeait rien à l'issue de la rencontre (5-1).

Très en vue, Uroko a été désignée joueuse du match.

Ampem Darkoa poursuit son sans-faute

Dans l'autre demi-finale, Ampem Darkoa a confirmé son excellente dynamique en dominant le FC Dynamique (4-1). Les championnes du Ghana restent ainsi invaincues depuis le début de leur parcours.

Milot Abena Pokuaa a ouvert le score dès la 16e minute. Lancée à la limite du hors-jeu, elle s'est présentée seule face à la gardienne avant de conclure avec sang-froid.

Douze minutes plus tard, Rebecca Assemani a doublé la mise en prenant la gardienne béninoise à contre-pied.

Gloria Adomako Ameaa a ensuite enfoncé le clou à la 38e minute, en reprenant un centre d'Assemani pour offrir trois buts d'avance aux Ghanéennes à la pause.

Le FC Dynamique a tenté de réagir au retour des vestiaires. À la suite d'une frappe lointaine, Ijeoma Anagha a profité d'une trajectoire fuyante pour réduire l'écart.

Mais l'espoir aura été de courte durée. À la 66e minute, Pokuaa s'est offert un doublé et a redonné trois buts d'avance à Ampem Darkoa.

Victoria Banful aurait même pu alourdir l'addition sur penalty après une faute sur Angelina Yeboah dans la surface, mais elle a manqué sa tentative.

Sans conséquence pour les Ghanéennes, qui ont parfaitement maîtrisé la fin de match pour s'imposer 4-1 et préserver leur invincibilité. Avec deux buts à son actif, Pokuaa a logiquement été élue joueuse du match.

Une finale aux allures de revanche

Cette finale opposera les deux équipes les plus prolifiques du tournoi. À elles deux, Edo Queens et Ampem Darkoa ont inscrit 27 buts depuis le début de la compétition.

Les Nigérianes affichent 16 réalisations pour seulement quatre buts encaissés. Les Ghanéennes en comptent 11, pour seulement deux buts concédés.

La bataille pour le titre de meilleure buteuse promet également d'être animée. Anastasia et Moses, les deux attaquantes des Edo Queens, occupent la tête du classement avec quatre buts chacune. Pokuaa et Ameaa, côté ghanéen, ainsi que Tarnum, côté nigérian, suivent avec trois réalisations.

Mais c'est surtout le duel entre les deux équipes qui retiendra l'attention.

Ampem Darkoa a déjà pris le dessus sur les Edo Queens en phase de groupes, en s'imposant 2-1 lors de la dernière journée du groupe B. Un succès qui avait permis aux Ghanéennes de terminer en tête et infligé aux Nigérianes leur seule défaite dans le tournoi.

Cette fois, les Edo Queens auront l'occasion de prendre leur revanche. Leur démonstration offensive en demi-finales, avec cinq buts inscrits contre l'USFA, témoigne en tout cas de leur capacité à rebondir.