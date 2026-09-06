Sénégal: Au Stade Leopold Senghor, la jeunesse à l'avant-garde de la mobilisation pour un cadre de vie plus vert

Dakar — Le ministère de la Jeunesse et des Sports a lancé, samedi, les travaux d'embellissement et de végétalisation des alentours du stade Léopold Sédar Senghor, dans le cadre du Programme national d'engagement citoyen et des préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Sous un soleil de plomb, aux abords du stade Léopold Sédar Senghor, l'ambiance est loin d'être celle d'un samedi ordinaire. Balais, brouettes, pelles et plants d'arbres sont visibles un peut partout dans l'enceinte sportive.

Agents de la SONAGED, du Cadre de vie et membres du 12e Gaïndé s'activent pour donner un nouveau visage aux alentours de l'infrastructure sportive, dans le cadre du lancement des travaux d'embellissement et de végétalisation du site.

La chaleur est pesante, mais elle ne semble pas décourager les participants. À quelques encablures de l'ex Amitié, les agents s'affairent au nettoyage et à l'aménagement des espaces.

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Ici, les tas de sable qui encombraient certains trottoirs sont progressivement dégagés. Plus loin, des espaces sont préparés pour accueillir des arbres et des aménagements paysagers.

À côté d'une brouette à moitié remplie de sable, Hamidou Sy, agent de la SONAGED depuis trois ans, prend part aux opérations. Originaire de Ourossogui, il explique être venu "apporter sa contribution" à cette initiative. "C'est une belle initiative de rendre notre cadre de vie propre", souligne-t-il.

Selon lui, le changement est déjà visible. "Avant, la devanture du stade était très sale, des trottoirs débordaient de sable, mais après le nettoyage, les alentours du stade ont changé de visage. En quelque sorte, c'est devenu très propre" , témoigne-t-il.

De l'autre côté du stade, les chants et les tam-tams donnent une autre tonalité à la matinée. Vêtue aux couleurs nationales et protégée du soleil par une casquette, Néné Mbodji, membre du 12e Gaïndé depuis plusieurs années, participe elle aussi aux opérations de nettoiement.

Pour elle, la mobilisation du célèbre groupe de supporters sénégalais traduit une conception du sport qui dépasse les gradins.

"Nous avons participé à nettoyer le stade et les environs", affirme-t-elle, avant d'insister sur l'importance d'un environnement sain.

"Le cadre de vie, c'est important (...) parce qu'une personne ne peut pas vivre dans un environnement qui n'est pas sain".

Le 12e Gaïndé, dit-elle, ne doit pas seulement être visible dans les stades lors des rencontres sportives. "Le sport va de pair avec un environnement propre. Un corps sain dans un environnement sain. C'est pourquoi nous sommes là" , confie-t-elle.

Pour elle, cette mobilisation relève presque d'un devoir. "C'est un sacerdoce, parce que nous sommes les soldats du Sénégal. On s'est donné cette mission d'être les soldats du Sénégal. On ne demande rien, on n'attend rien. On donne notre sueur, notre sang pour le Sénégal ", lance-t-elle avec fierté.

LSS, un stade "symbolique" pour Dakar

Au-delà de l'opération de nettoyage, les membres du 12e Gaïndé voient dans le stade Léopold Sédar Senghor un lieu particulier pour la capitale.

"Pour nous, le 12e Gaïndé, le stade est symbolique et c'est important pour nous parce que ce stade est au coeur de Dakar" , estime Néné Mbodji.

Papa Malick Niang, agent du Cadre de vie, venu de Yenne, décrit une opération qui s'inscrit, selon lui, dans une démarche plus large d'amélioration du cadre de vie.

"Aujourd'hui nous sommes venus ici pour une cérémonie de nettoiement, non seulement, mais de reboisement aussi, question de préparer les JOJ qui vont venir bientôt" , explique-t-il.

Il revient sur l'état des lieux avant le début des travaux : "Avant notre passage ici, vous pouvez le constater, c'était un peu désolant, parce qu'il n'y avait pas d'espace vert, il n'y avait pas aussi d'infrastructure adéquate", a-t-il fait valoir.

L'objectif est désormais de transformer progressivement les espaces autour du stade. "Nous sommes en train maintenant de faire du reboisement, on était en train de faire le pavage, de décoration" , détaille-t-il.

Pour cet agent, l'opération constitue également une manière de participer à l'effort collectif en faveur d'un "Sénégal plus propre". " On est là, on est fier aussi de servir le pays pour un bon cadre de vie", dit-il.

Papa Malick Niang précise toutefois que les travaux d'entretien du site ne commencent pas avec cette cérémonie. "On a des éléments qui sont affectés ici, qui s'occupent de la pépinière et du nettoyage, c'est perpétuel, du lundi au samedi" , précise-t-il.

La journée du samedi vient ainsi renforcer une mobilisation déjà engagée sur le terrain. Des équipes sont déployées sur plusieurs sites, notamment pour poursuivre les travaux de pavage, d'aménagement d'espaces sportifs destinés aux jeunes et de reboisement.

"Aujourd'hui, c'est juste pour préparer les JOJ" , résume-t-il, tout en rappelant que les équipes ont été mobilisées en nombre pour accélérer les travaux.

A ses yeux, cette opération est une "très belle initiative" . Il estime qu'elle participe à la lutte contre l'insalubrité, au désencombrement et au développement des espaces verts.

Alors que les travaux se poursuivent sous le soleil, les coups de balai se mêlent aux chants et aux tam-tams du 12e Gaïndé et d'Allez de Casa.

À deux mois des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, le stade Léopold Sédar Senghor retrouve progressivement des couleurs, porté par une mobilisation où se croisent environnement, sport, citoyenneté et emploi.