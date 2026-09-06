Sénégal: Le président de la République appelle à faire des infrastructures des pôles d'activités et d'emplois, 'au-delà des JOJ'

Dakar — Le président Bassirou Diomaye Faye, a appelé, samedi, à faire des infrastructures réalisées dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 des lieux permanents de rassemblement, de création d'emplois et d'activités économiques, estimant que leur véritable héritage devra se construire bien au-delà de la compétition.

"Elles doivent vivre avant les Jeux. Elles doivent vivre pendant les Jeux. Elles doivent surtout vivre après les Jeux", a-t-il déclaré, à propos des infrastructures, lors du lancement de "Dundal JOJ", une campagne nationale de mobilisation et d'engagement en faveur d'une réussite populaire et communautaire des Jeux, prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Le chef de l'État a insisté sur la nécessité d'une appropriation quotidienne de ces infrastructures, appelant à y organiser des manifestations sportives, des événements culturels, des foires, des ateliers et des formations, ainsi que des activités religieuses respectueuses de la diversité des convictions.

Il souhaite également que ces sites deviennent des pôles de création d'emplois et d'activités au profit des jeunes et des populations des quartiers qui les abritent, citant notamment la Médina.

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Selon lui, ces infrastructures doivent favoriser l'entrepreneuriat local, la formation professionnelle et l'émergence de nouvelles filières économiques autour du sport et de l'événementiel.

"Le potentiel existe, il vous appartient de le saisir et de le développer. C'est ce qui constituera le véritable héritage de ces Jeux", a-t-il affirmé.

Pour le chef de l'État, les JOJ constituent également une occasion de développer la pratique sportive, d'améliorer le cadre de vie et de renforcer la cohésion sociale.

"J' invite les Sénégalais à s'approprier ces infrastructures afin d'animer nos quartiers et de faire de la transmission des valeurs olympiques une réalité au-delà des Jeux", a-t-il lancé.

Il a cité, parmi ces valeurs, le respect, le sens de l'effort, la solidarité et la dignité, estimant que l'héritage des JOJ se construit déjà dans les écoles, les quartiers et dans le quotidien des Sénégalais.

"Dakar 2026 ne doit pas et ne sera pas une parenthèse de quelques semaines. C'est une oeuvre que nous commençons et qui restera au Sénégal bien après le départ des délégations", a-t-il martelé.

Le président de la République a ainsi appelé les collectivités territoriales, les entreprises et les citoyens à contribuer à la réussite de cette initiative, soulignant que la somme des efforts consentis déterminera la portée de l'héritage des JOJ.

"J'invite les Sénégalais à encourager les athlètes nationaux afin qu'ils puissent aller plus fort, aller plus haut et aller plus vite", a-t-il plaidé.

Pour le chef de l'État, les JOJ Dakar 2026 doivent enfin contribuer à faire rayonner le Sénégal au-delà de ses frontières, en donnant à voir "la force de la Teranga, notre hospitalité, notre chaleur humaine et notre solidarité".

Le Sénégal accueillera les Jeux olympiques de la jeunesse du 31 octobre au 13 novembre 2026, une première pour le continent africain.