Sénégal: 'Dundal JOJ' - Bassirou Diomaye Faye mise sur une mobilisation populaire autour des JOJ Dakar 2026

Dakar — Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a appelé, samedi, les Sénégalais à faire des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 "une cause commune", en insistant sur une mobilisation nationale destinée à permettre à tous les jeunes, notamment ceux des quartiers défavorisés, de vivre pleinement cet événement.

"Votre présence dit que les Jeux olympiques de la jeunesse sont devenus une cause commune", a-t-il déclaré lors du lancement de l'initiative "Dundal JOJ", une campagne nationale de mobilisation et d'engagement pour une réussite populaire et communautaire des Jeux, prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Le chef de l'État a salué la mobilisation des artistes, sportifs, entrepreneurs, représentants de la société civile, collectivités territoriales, entreprises, fondations et jeunes volontaires engagés dans la préparation des Jeux.

"Dans le cadre de cette campagne, nous allons procéder à la distribution de 150 000 kits scolaires aux élèves et aux enseignants, afin de les sensibiliser à la portée historique de l'organisation des JOJ par le Sénégal, premier pays africain à accueillir cette compétition", a-t-il annoncé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces supports, a-t-il indiqué, devront notamment permettre aux enseignants de rappeler aux élèves le chemin parcouru par le Sénégal pour obtenir la confiance de la communauté internationale et accueillir cet événement inédit sur le continent.

"La Fondation Sénégal Solidaire, à travers la première dame, contribuera à hauteur de 500 millions de francs CFA à la mobilisation autour des Jeux", a encore dit le chef de l'Etat.

Il a, par ailleurs, fait état de la mise à disposition de 200 000 billets au profit des écoles et des associations, afin de permettre notamment aux enfants des quartiers défavorisés d'assister aux compétitions au même titre que ceux dont les familles disposent de moyens financiers.

"C'est cette solidarité qui fait notre marque, la marque du vivre-ensemble sénégalais, de notre modèle social", a souligné le chef de l'État, ajoutant que "la réussite des JOJ se construit dès à présent à travers des actions concrètes dans les écoles et les quartiers".

En plus de la distribution de kits aux enfants, et l'attribution de billets, il a souligné que la plantation d'arbres est également un élément constitutif de l'héritage des Jeux.

Bassirou Diomaye Faye a invité les collectivités, les entreprises et les citoyens à apporter leur contribution à la campagne et à soutenir les athlètes sénégalais.

Il a salué l'engagement des entrepreneurs, associations, fondations et entreprises mobilisés, en qualifiant leurs contributions de "gestes patriotiques, républicains, désintéressés".

"Ces actions traduisent la capacité du Sénégal à se rassembler autour d'un projet commun", a poursuivi le président de la République.

Il a également exprimé sa "gratitude" aux résidents étrangers vivant au Sénégal et ayant accompagné le pays dans les différentes étapes de la préparation des JOJ, estimant que leur engagement témoigne d'un attachement au succès du Sénégal.

Bassirou Diomaye Faye a enfin appelé à faire de Dakar 2026 un événement à la hauteur de l'hospitalité et de la solidarité sénégalaises.

"Montrons au monde la force de la Teranga, notre hospitalité, notre chaleur humaine et notre solidarité" , a-t-il lancé, invitant la jeunesse sénégalaise à vivre ces Jeux avec "fierté et espoir".

Le Sénégal accueillera les Jeux olympiques de la jeunesse du 31 octobre au 13 novembre 2026, une première pour le continent africain.