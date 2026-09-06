Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Djamil Faye décline les ambitions de la campagne 'Dundal JOJ'

Dakar — Le conseiller spécial du président de la République chargé des Sports, Djamil Faye, a présenté, samedi, l'initiative "Dundal JOJ" comme un programme fédérateur visant à mobiliser les institutions, les entreprises et les populations autour des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 et de leur héritage.

"C'est tout simplement un programme fédérateur", a-t-il déclaré lors du lancement de l'initiative, expliquant que plusieurs ministères, le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) et leurs partenaires sont réunis autour de programmes mutualisés.

Selon lui, "Dundal JOJ" doit permettre d'utiliser les Jeux comme un levier de mobilisation de la jeunesse, de promotion du sport, de valorisation de la culture et d'amélioration du cadre de vie.

"Nous voulons inspirer", a déclaré Djamil Faye, annonçant la mobilisation de champions sénégalais, d'olympiens et de champions du monde pour aller à la rencontre des élèves et encourager les jeunes à pratiquer le sport.

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M. Faye a également mis l'accent sur l'héritage des JOJ, à travers des initiatives dans les domaines de l'environnement, de l'éducation, de la jeunesse, du sport et de l'inclusion, avec un objectif de pérennisation du programme "au moins jusqu'en 2030".

"Notre objectif est de planter 100 000 arbres d'ici fin octobre, ainsi que l'organisation d'activités de nettoyage et de sensibilisation", a-t-il annoncé au sujet de la composante environnementale de la campagne "Dundal JOJ".

Djamil Faye a enfin appelé les entreprises et les partenaires à contribuer à la mobilisation financière nécessaire à la mise en oeuvre de cet héritage.

"Ce qui est important aujourd'hui ici, c'est l'appel à la mobilisation populaire, mais aussi l'appel à la mobilisation financière", a insisté le conseiller spécial du président de la République chargé des Sports.