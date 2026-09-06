Sénégal: Tivaouane - Vers une opération de saupoudrage contre la persistance de mouches après le Gamou

Tivaouane — La Brigade spéciale des services d'hygiène de Tivaouane prévoit une opération de saupoudrage, pour réduire la présence persistante de mouches dans plusieurs quartiers de la cité religieuse, après le Gamou, a appris l'APS de son chef l'adjudant Mallé Diop.

La Brigade spéciale des services d'hygiène de Tivaouane lancera cette opération de saupoudrage post-Gamou, après les travaux de nettoiement et d'enlèvement de déchets en cours par la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED).

Le saupoudrage sera suivi d'activités de désinfection et de désinsectisation des points de collecte et des dépotoirs sauvages identifiés dans la ville, a précisé l'adjudant Mallé Diop.

Toutes ces interventions combinées devraient aider à freiner la prolifération des mouches et contribuer à améliorer les conditions d'hygiène et de salubrité dans les quartiers de Tivaouane, a poursuivi le responsable de la Brigade spéciale des services d'hygiène de Tivaouane.

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"La propagation de mouches notée dans la ville qui a accueilli récemment des milliers de fidèles, s'explique par l'évacuation tardive des déchets organiques accumulés durant ce rassemblement, combinée à des conditions climatiques favorables à leur reproduction", a-t-il expliqué.

La forte affluence enregistrée dans la cité religieuse lors du Gamou commémoré le 25 août, a provoqué une production importante de déchets, surtout organiques, issus des repas préparés et consommés sur place, a-t-il dit.

"Les restes alimentaires, les déchets de cuisine, les fruits et légumes, les emballages souillés et autres matières fermentescibles constituent des gîtes particulièrement favorables à la ponte et au développement larvaire des mouches", a-t-il expliqué.

Ces matières organiques, lorsqu'elles restent plusieurs heures ou plusieurs jours sur place, offrent aux mouches des conditions particulièrement propices à leur reproduction.

L'adjudant Mallé Diop a également attiré l'attention sur la gestion des déchets provenant des abattages effectués pendant la période du Gamou.

"Lorsqu'ils sont mal enfouis aux abords des domiciles, ces déchets d'abattage peuvent causer à la surface du sol, une humidité favorable au développement des mouches", a prévenu M. Diop.

"La chaleur accélère généralement les cycles de développement et de reproduction des mouches lorsque l'humidité et la disponibilité de matière organique sont réunies", a expliqué l'adjudant Mallé Diop.