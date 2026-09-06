Sénégal: Tivaouane - Un auteur invite les jeunes à croire en eux pour concrétiser leurs projets

Tivaouane — Le secrétaire général de la commune de Tivaouane, Seydi Ababacar Gaye, a publié un ouvrage de développement personnel intitulé "Oser avancer, le premier pas vers ta transformation", dans lequel il invite les jeunes à surmonter leurs peurs, à renforcer leur confiance en eux et à passer à l'action, pour concrétiser leurs projets.

Publié aux Éditions Téranga Sénégal et préfacé par le maire de Tivaouane, Demba Diop Sy, le livre repose sur la conviction selon laquelle "toute transformation personnelle commence par une décision et un premier pas".

À travers des réflexions, "des exemples inspirants, des exercices pratiques et des enseignements tirés de son expérience", l'auteur s'intéresse notamment à la peur de l'échec, au manque de confiance en soi, au regard des autres et au poids des expériences négatives du passé.

"Ce qui m'a motivé à écrire +Oser avancer+ c'est d'abord une conviction profonde : nous avons souvent en nous des capacités, des idées et des rêves que nous n'exploitons pas suffisamment, simplement parce que nous avons peur de l'échec, du regard des autres ou de l'inconnu", a expliqué Seydi Ababacar Gaye dans un entretien avec l'APS.

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Selon lui, son expérience dans l'administration publique locale, notamment à la municipalité de Tivaouane, lui a permis de constater que "la réussite d'un projet ne dépend pas uniquement des moyens financiers ou des ressources disponibles".

Elle repose sur "la vision, la détermination, la capacité à prendre des initiatives et surtout la volonté de croire en soi et en ses possibilités".

En prodiguant des conseils aux jeunes, l'auteur recommande d'identifier ses peurs et de distinguer les risques réels des craintes construites par l'esprit. Il préconise de se fixer des objectifs "simples et réalisables, afin de transformer progressivement les petites victoires en sources de confiance".

L'échec, ajoute-t-il, doit être considéré comme une étape d'apprentissage, plutôt que comme une preuve d'incapacité.

"Un échec ne signifie pas que nous sommes incapables. Il peut simplement nous montrer qu'une méthode n'était pas la bonne. L'essentiel est de tirer la leçon, de corriger son approche et de recommencer", explique-t-il.

Seydi Ababacar Gaye a également insisté sur l'importance de la discipline personnelle, de l'apprentissage continu, d'un entourage positif et du passage à l'action.

"Le message de mon livre tient en quelques mots : commencer, apprendre, persévérer et avancer. Le premier pas n'est peut-être pas parfait, mais il est indispensable pour arriver quelque part", résume-t-il.

Au-delà de la transformation individuelle, l'auteur établit un lien entre développement personnel, performance administrative et développement local.

Pour lui, "une collectivité ne peut être plus performante que les femmes et les hommes qui la font fonctionner".

Le développement personnel permet de renforcer des qualités essentielles à la gouvernance, notamment la confiance en soi, la communication, la capacité de décision, la gestion des conflits, l'esprit d'équipe, l'éthique et le sens du service public, a-t-il estimé.

Dans les collectivités territoriales, il juge nécessaire de disposer de responsables et d'agents "capables non seulement d'exécuter des tâches, mais aussi de proposer, d'innover, d'anticiper et de rechercher des solutions aux problèmes de leurs territoires".

Cadre de l'administration publique sénégalaise spécialisé en gouvernance publique, gestion administrative et commande publique, Seydi Ababacar Gaye poursuit un doctorat à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Depuis 2022 il est le secrétaire général de la commune de Tivaouane.