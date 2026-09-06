Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 septembre 2026

revue de presse

Kenya : Les autorités vent debout face à la menace du phénomène El Niño.

Le Kenya pourrait faire face à de fortes pluies à partir du mois prochain en lien avec le phénomène El Niño selon une mise en garde de l’Organisation météorologique mondiale.

La perturbation affectera 46 des 47 comtés. Ils connaitront des précipitations supérieures à la normale avec un impact accru.

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Face à l’alerte, les autorités du pays d’Afrique de l’Est ont élaboré un plan de riposte. [Source Africanews]

Guinée : Doumbouya appelle au recueillement cinq ans après le 5 septembre

Cinq ans après le renversement d’Alpha Condé, le président guinéen Mamadi Doumbouya a appelé samedi à faire du 5 septembre une journée de « deuil, de gravité et de mémoire », tout en mettant en avant le retour de la Guinée à l’ordre constitutionnel, à la faveur de l’élection présidentielle de décembre 2025 et de sa réintégration dans les principales instances africaines.

Dans un message adressé à la nation à l’occasion du cinquième anniversaire des événements du 5 septembre 2021, le chef de l’Etat a rendu hommage aux membres des Forces de défense et de sécurité décédés lors de cette journée et dans les années qui ont suivi.

« Le 5 septembre n’est pas un jour de triomphe. C’est un jour de deuil, de gravité et de mémoire », a déclaré Mamadi Doumbouya, appelant chaque Guinéen à observer un moment de silence en hommage aux victimes. [Source Apanews]

Sika Koné et le Mali stupéfient l’Espagne au Mondial féminin de basket

Les Aigles Dames du Mali ont créé la première grande surprise de la Coupe du monde féminine de basket en battant l’Espagne 82-73, samedi 5 septembre à Berlin. Portées par un troisième quart-temps de très haut niveau et par Sika Koné stratosphérique, elles signent la deuxième victoire de leur histoire dans la compétition, et la première face à une nation européenne.

Face à l’Espagne, double vice-championne d’Europe en titre (battue en finale par la Belgique en 2023 puis en 2025) et sixième nation au classement FIBA, le Mali n’était pas attendu à pareille fête. Les Espagnoles avaient largement dominé l’Allemagne lors de leur entrée dans le tournoi (83-53), tandis que les Maliennes venaient de s’incliner de justesse face au Japon (102-97). Rien, dans ce contexte, ne laissait présager la physionomie du match à venir. [Source Afrik.com]

Tanzanie : Les autorités maîtrisent un incendie sur le mont Kilimandjaro sans impact sur le secteur touristique

Selon un communiqué de TANAPA cité samedi par les médias locaux, le feu s’est déclaré jeudi dans le district de Kikererwa, au sein du parc national du Kilimandjaro.

Une équipe de pompiers de la brigade de préservation de la TANAPA a été rapidement déployée sur les lieux afin de contenir et de maîtriser l’incendie, précise le communiqué.

L’origine du sinistre reste pour l’heure inconnue mais les investigations sont en cours, en collaboration avec les forces de l’ordre compétentes, afin d’en déterminer les causes. [Source Le 360 Afrique]

Tunisie : Le journaliste Mohamed Yousfi interpellé avant un passage à la radio, où il devait parler de la crise de l’eau

L’interpellation de Mohamed Yousfi survient alors qu’il devait s’exprimer sur la crise de l’eau, dans un contexte de pressions accrues sur les voix critiques en Tunisie.

Le journaliste tunisien Mohamed Yousfi a été interpellé, vendredi 4 septembre, alors qu’il s’apprêtait à participer à une émission de radio, ont annoncé l’animateur du programme et le président du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT).

« Mon invité Mohamed Yousfi, rédacteur en chef du site Alqatiba, a été interpellé devant le hall d’Express FM, empêché d’entrer et de participer à l’émission en tant qu’invité, puis conduit pour être interrogé d’après ce qu’ont dit les personnes qui l’ont arrêté », a déclaré sur Facebook l’animateur Walid Ben Rhouma. [Source Le Monde Afrique]

Sénégal : A Dakar, des centaines de personnes ont manifesté contre la vie chère

Au Sénégal, plus de 200 personnes ont marché samedi 5 septembre 2026 contre la vie chère dans les rues de Dakar. La manifestation prolonge une campagne très suivie sur les réseaux sociaux : « 30 jours pour le juste prix ». Depuis le début du mois, à l’appel d’un collectif d'influenceurs et de citoyens, des milliers de Sénégalais témoignent - certains face caméra ou en filmant leurs courses - d’une hausse généralisée et parfois inexpliquée du prix des biens et services.

Des paniers vides en mains, les manifestants veulent faire entendre l’urgence. Avec le kilo de viande 30 % plus cher qu’il y a un an, même cuisiner le « thiéboudiène » - plat familial du quotidien - coûte cher. Jusqu’à 10 000 francs CFA, soit 15 euros.

C'est intenable pour Aïcha. « Je vais avoir cet argent-là où ? Je vais prendre un exemple : ça fait quatre mois que je ne mange plus de viande, que je ne mange que du poisson, témoigne-t-elle. La classe moyenne souffre. » [Source RFI]

Liberia : L’ancienne vice-présidente Jewel Howard-Taylor remise en liberté pour raisons médicales

L’ancienne vice-présidente libérienne Jewel Howard-Taylor va quitter la prison centrale de Monrovia. La justice a accepté vendredi son placement en résidence surveillée à Sinkor en raison de son état de santé. Cette mesure, également soutenue par le gouvernement qui la poursuit, ne met toutefois pas fin à sa détention.

Après son incarcération à Monrovia, Jewel Howard-Taylor obtient un assouplissement de ses conditions de détention. Le tribunal pénal « C » a autorisé son transfert vers son domicile situé sur Tubman Boulevard, dans le quartier de Sinkor. La décision repose sur des considérations médicales. La défense a fait état d’une pathologie potentiellement mortelle nécessitant un suivi continu qui ne pourrait être assuré dans des conditions satisfaisantes au sein de l’établissement pénitentiaire.

Un rapport médical a été transmis à la juridiction. Le gouvernement libérien ne s’est pas opposé à la requête. Le ministère de la Justice a même saisi le tribunal afin d’obtenir une mesure similaire. Cette position du parquet a pesé dans l’appréciation du juge Ousman F. Feika. [Source LSI ]

L'ex-président de la Sierra Leone va rentrer au pays après l'abandon des poursuites pour trahison

L'ancien président de la Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, rentrera dans son pays ce week-end, a déclaré l'actuel vice-président, après que les accusations de trahison portées contre l'ancien dirigeant dans le cadre du coup d'État manqué de 2023 ont été abandonnées.

Koroma, qui a dirigé ce pays d'Afrique de l'Ouest de 2007 à 2018, s'était exilé au Nigeria en 2024, quelques jours après avoir été inculpé de trahison et d'autres infractions liées au soulèvement meurtrier de 2023.

Les autorités judiciaires l'avaient autorisé à rester au Nigeria pendant trois mois pour y suivre un traitement médical, mais il y est finalement resté plus de deux ans. [Source TRT Afrika]

Infrastructures : Le gouvernement fait le point des chantiers à Brazzaville

Le Premier ministre, chef du gouvernement et sa suite ont visité au total cinq chantiers en cours d’exécution dans la ville. Il s’est rendu, en premier, au site de construction du centre de maintenance des aéronefs à l’aéroport international Maya-Maya.

Financé à plus de 20,247 milliards FCFA, le projet déjà exécuté à plus de 65% par une société chinoise, le centre, le premier dans la sous-région, selon le témoignage des experts, est dédié au dépannage et à l’entretien des avions. A terme, a souligné le Premier ministre, ce centre pourra aider les compagnies aériennes de la sous-région à assurer la maintenance de leurs aéronefs au Congo. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Incendie mortel d’une salle de fêtes à Kinshasa : Jacquemain Shabani invite les tenanciers des salles de fêtes au respect des normes de sécurité pour éviter des drames

Le vice-premier ministre chargé de l’intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemain Shabani a effectué une descente ce samedi 5 septembre pour constater l’étendue des dégâts matériels et humains qu’un incendie d’origine inconnue a fait vendredi soir dans la salle de fêtes Panacée et dans plusieurs bureaux d’un immeuble voisin du musée national et de l’Eglise du christ au Congo, sur le boulevard Triomphal, dans la commune de Lingwala, à Kinshasa.

Sur place, le patron de la sécurité nationale, dont le bureau se trouve à quelques encablures du lieu de drame, s’est échangé avec la police technique et scientifique qui est à pied d’œuvre, après la visite de deux étages ravagés par la flamme. [Source Actualite.cd]