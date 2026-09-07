Afrique de l'Ouest: IIe Jeux de l'AES - Ouagadougou fin prête pour accueillir les trois nations du Sahel

Ouagadougou abritera, du 7 au 16 septembre 2026, la deuxième édition des Jeux de la Confédération des États du Sahel (JAES). À quelques jours du coup d'envoi, le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi assure que les dispositions sont prises pour garantir le bon déroulement de cette grande rencontre sportive entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

Le Burkina Faso s'apprête à vivre dix jours de compétition et de fraternité sportive. Dans le cadre des préparatifs de la deuxième édition des Jeux de la Confédération des États du Sahel (JAES), le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi a animé, ce samedi 5 septembre 2026, une conférence de presse au Stade du 4-Août de Ouagadougou.

La déclaration liminaire a été lue par le directeur de cabinet du ministère, Abdoulaye Ouattara. Il avait à ses côtés le conseiller technique Alexandre Yobaré et la directrice générale des Sports, Wendguété Valérie Badolo/Tapsoba. Cette rencontre avec les hommes et femmes de médias a permis de faire le point sur l'organisation de cette deuxième édition des JAES.

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Placés sous le Très haut patronage du président du Faso, président de la Confédération des États du Sahel, le capitaine Ibrahim Traoré, les Jeux se veulent bien plus qu'une simple compétition sportive. Ils s'inscrivent dans la dynamique de rapprochement entre les peuples des trois pays de la Confédération des États du Sahel (AES).

« Le sport, langage universel », est ainsi présenté comme l'un des principaux vecteurs de ce rapprochement entre les jeunesses burkinabè, malienne et nigérienne. Les organisateurs entendent faire de cette manifestation un espace de fraternité, de rencontre et de dépassement de soi.

Au total, 11 disciplines sportives sont inscrites au programme de cette édition. Il s'agit de l'athlétisme, la boxe, le cyclisme, le football, le handball, le judo, le karaté, le kung-fu wushu, la lutte, le taekwondo et le tir à l'arc.

Les compétitions se dérouleront sur plusieurs sites de la capitale, notamment au Stade du 4-Août, au Palais des Sports de Ouaga 2000, à la salle des Arts martiaux du Comité national olympique et des sports burkinabè (CNOSB), au Centre national médico-sportif, ainsi que sur le boulevard Capitaine Isidore-Noël-Thomas-Sankara et à l'Hippodrome de Hamdalaye.

L'arrivée des différentes délégations est prévue les 5 et 6 septembre, tandis que leur retour est programmé pour le 17 septembre. La cérémonie officielle d'ouverture est, elle, prévue le mardi 8 septembre à partir de 9 heures au Palais des Sports de Ouaga 2000.

Sur le plan organisationnel, les autorités assurent que les différents sites de compétition ont fait l'objet de vérifications afin de garantir des conditions optimales aux athlètes. Les sites d'hébergement des délégations ont également été identifiés et sécurisés.

La question de la sécurité et des transports figure également parmi les priorités. Des plans ont été élaborés pour assurer l'accueil des délégations, leurs déplacements entre les lieux d'hébergement et les sites de compétition, ainsi que la sécurisation des enceintes sportives.

Au-delà des enjeux sportifs, les JAES 2026 devraient également constituer une opportunité économique et touristique pour Ouagadougou et ses environs, avec l'arrivée de délégations, de visiteurs et de partenaires. Les organisateurs espèrent aussi que la compétition contribuera à valoriser les infrastructures sportives et à dynamiser le mouvement sportif national et sous-régional.

Pour cette deuxième édition, le message porté par les organisateurs est celui de la paix, de la fraternité transfrontalière et de la solidarité entre les peuples du Sahel. Une philosophie qui devrait se traduire dans les stades et les salles de compétition pendant les dix jours de compétition.

A quelques heures du début des Jeux, les autorités invitent donc les populations, particulièrement celles de Ouagadougou, à se mobiliser pour soutenir les athlètes. L'ambition est de faire de cette deuxième édition des JAES une véritable fête populaire, à la hauteur de l'hospitalité légendaire du Burkina Faso.