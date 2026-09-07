Cap-Vert: Un deuil national de deux jours décrété après un accident meurtrier

Dakar — Un deuil national de deux jours a été décrété dimanche par le gouvernement du Cap-Vert au lendemain de la mort d'au moins 25 personnes, des enfants et des adolescents principalement, dans un accident de bus survenu la veille au soir sur l'île de Fogo, a-t-on appris de source médiatique.

Le drame s'est produit samedi vers 21H00 (heure locale) sur une route escarpée reliant Chã das Caldeiras à Campanas de Cima, dans les hauteurs de la municipalité de São Filipe.

Le véhicule, qui ramenait 32 passagers d'une excursion près du volcan Pico do Fogo, a quitté la chaussée avant de chuter dans un ravin d'une trentaine de mètres.

Dix-huit personnes ont été blessées, certaines grièvement. Le chauffeur figure parmi les victimes, et sept corps ont dû être inhumés rapidement en raison de leur état.

Le président José Maria Neves a qualifié l'accident de "véritable catastrophe" et présenté ses condoléances aux familles endeuillées. Une enquête a été ouverte pour établir les causes de ce drame.