Afrique: Africa Next Awards 2026 - Daouda Koné invite les élites africaines à bâtir un héritage durable

La capitale française a accueilli, le 3 septembre 2026, la première édition des Africa Next Awards aux Folies Bergère. L'événement a réuni plus d'une centaine de personnalités africaines distinguées pour leur contribution à l'innovation, à l'entrepreneuriat, au leadership et au développement du continent.

Parrain de cette édition inaugurale, l'homme d'affaires ivoirien Daouda Koné, Président-directeur général du Consortium Koné & Compagnie, a livré un message porté sur l'excellence, l'engagement et la transmission.

Devant un parterre de décideurs, d'entrepreneurs et de leaders d'opinion venus du monde entier, il a salué l'émergence d'une Afrique ambitieuse et créative. « Ce soir, ce sont les talents d'une nouvelle Afrique que nous mettons en lumière. Une Afrique qui entreprend, qui innove, qui crée et qui ose », a-t-il déclaré.

Pour Daouda Koné, l'excellence ne doit pas être considérée comme une simple récompense, mais comme une responsabilité au service de la société. Il a encouragé les lauréats à poursuivre leurs ambitions et à devenir les acteurs d'une Afrique capable de façonner elle-même son avenir.

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Revenant sur son parcours, l'entrepreneur ivoirien a souligné le rôle déterminant de l'éducation dans sa réussite personnelle. Selon lui, le savoir demeure le principal levier d'émancipation et de transformation pour les jeunes générations africaines.

L'un des moments marquants de son intervention a porté sur la notion de transmission. Il a exhorté les récipiendaires à mesurer leur succès non seulement à leurs réalisations personnelles, mais également à leur capacité à créer des opportunités pour les autres.

En clôture, Daouda Koné a plaidé pour une Afrique plus confiante, plus forte et tournée vers l'action. Il a également exprimé sa reconnaissance au Président ivoirien Alassane Ouattara pour sa vision du développement, avant de remercier les organisateurs et partenaires de l'événement.

Avec cette première édition, les Africa Next Awards ont mis en lumière une génération d'Africains qui innovent, entreprennent et inspirent, tout en faisant de leur réussite un levier de transformation collective pour le continent.