Guinée: L'ex-magistrat Algassimou Diallo transféré dans une prison à 700 kilomètres de Conakry

En Guinée, le transfert de l'ex-magistrat Algassimou Diallo, extrait de la prison de Coyah pour être conduit à celle de Macenta, suscite l'incompréhension. 700 kilomètres séparent les deux établissements pénitentiaires. Figure judiciaire majeure du procès du massacre du 28 septembre 2009, l'ancien avocat général près la Cour suprême est en détention provisoire depuis le 27 août dernier, visé par des accusations de provocation à la discrimination, la haine et la violence, et de participation à une association de malfaiteurs.

Filmé par un portable, vêtu des habits rouges de détenu, Algassimou Diallo est apparu debout dans une cellule présentée comme celle de la prison de Macenta. La vidéo a été diffusée dimanche soir au JT de la télévision nationale, la RTG.

À deux heures du matin, dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 septembre 2026, Algassimou Diallo, ex-magistrat et ancien avocat général près la Cour suprême, a été transféré dans une maison d'arrêt à plus de 700 kilomètres de Conakry, son lieu de résidence et celui de ses proches.

Selon les avocats d'Algassimou Diallo, les proches de l'ex-magistrat n'avaient pas été informés de son transfert. Après plusieurs heures d'inquiétude de ses proches, qui ont trouvé sa cellule vide samedi matin, l'information est tombée sur la page Facebook du ministère de la Justice dimanche matin : Algassimou Diallo a été transféré de la maison d'arrêt de Coyah, située dans la banlieue de Conakry, à celle de Macenta.

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Il n'a pu emporter aucun effet personnel, ni ses médicaments, ni son carnet, où se trouvent les numéros de ses avocats. Sans son téléphone, il n'a aucun moyen de communiquer. Très peu d'informations sont transmises par les autorités.

Les avocats d'Algassimou Diallo réclament son retour à Conakry

Le ministère justifie ce transfert par la gestion administrative pénitentiaire. Pour le collectif d'avocats d'Algassimou Diallo, qui s'est exprimé dans un communiqué, ce motif ne saurait justifier une telle mesure.

Ses avocats, qui ont demandé à voir leur client pour s'assurer de son état, rappellent la loi : une personne en détention provisoire doit normalement être détenue près du tribunal qui s'occupe de son dossier, afin de pouvoir préparer sa défense dans de bonnes conditions. L'administration pénitentiaire ne peut décider seule de cet éloignement, il faut une décision judiciaire.

Le collectif demande la preuve de sa détention à Macenta, et demande que sa famille, qui est sans nouvelles de lui, puisse le voir pour s'assurer de son état de santé.

L'ex-magistrat doit comparaître à Conakry ce mardi

Enfin, les avocats demandent que le fondement légal de ce transfèrement soit communiqué à la défense, et demandent à ce qu'Algassimou Diallo soit ramené à Conakry, où il doit comparaître le mardi 8 septembre, pour une audience qui devra décider ou non du renvoi de son procès. Ses avocats demandent à repousser le procès au mois d'octobre, pour avoir le temps de préparer sa défense.

Algassimou Diallo risque une lourde peine. La peine maximale pour association de malfaiteurs va jusqu'à 20 ans de prison. Au coeur du dossier : un enregistrement audio présenté comme une conversation entre Algassimou Diallo et l'opposant en exil Cellou Dalein Diallo. Les autorités y voient des discussions politiques compromettantes. Cellou Dalein Diallo dément et affirme que l'audio est un montage.