Tunisie: Le textile-habillement, un secteur clé pour l'exportation et l'économie

La Tunisie continue de miser sur les secteurs capables de générer des investissements, aussi bien locaux qu'étrangers, pour assurer un développement socioéconomique durable. Ce qui explique le renforcement d'un de ces secteurs ayant souvent fait preuve de résilience, en l'occurrence le textile-habillement, qui a contribué, jusque-là, à la promotion de l'exportation et de l'emploi.

En effet, lors de la tenue des travaux de la conférence internationale intitulée "Construire une chaîne de valeur textile plus résiliente, compétitive et durable dans l'espace euroméditerranéen", le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie a confirmé la place de choix qu'occupent les industries manufacturières exportatrices après celles mécaniques et électriques, générant plus de 15 pour cent des exportations de ces industries.

Les résultats sont, certes, positifs dans ces domaines, mais la vigilance reste de mise afin de maintenir le positionnement de notre pays en la matière sur la scène internationale dans le but évident de répondre efficacement aux demandes du marché européen notamment, tout en s'engageant dans la conquête -- pourquoi pas -- de nouveaux marchés grâce aux orientations de la stratégie nationale de l'industrie et de l'innovation consistant en la mise en oeuvre effective du programme de mise à niveau industrielle.

Plus encore, si on ajoute l'émergence éventuelle des investissements technologiques, des programmes de restructuration financière, sans oublier la modernisation des équipements, l'amélioration de la productivité et le renforcement de la compétitivité, on s'attend à une possible concrétisation des mécanismes d'appui en faveur des entreprises dans ce secteur.

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Et comme les chiffres sont têtus, il est bon de souligner quelques données statistiques. A ce propos, on relève que les exportations du textile et de l'habillement ont atteint 9,069 milliards de dinars en 2025 dans un secteur qui compte plus de 1.400 entreprises industrielles et environ 146.000 emplois. Autant de points positifs qui peuvent être améliorés pour peu qu'on continue à créer une forte valeur ajoutée, plus précisément dans les domaines du textile technique, des technologies propres et de la digitalisation.

Rappelons encore que le secteur du textile-habillement ne cesse de s'illustrer au niveau mondial grâce à ses participations fréquentes aux manifestations internationales permettant aux acteurs de prouver leur savoir-faire et leur capacité à répondre aux exigences des marchés internationaux.

Bref, tout porte à croire que l'industrie du textile-habillement demeure le premier secteur manufacturier en Tunisie, tout en s'appuyant sur une expertise reconnue, une main-d'oeuvre qualifiée et une grande adaptation aux tendances internationales.