Afrique: Éthiopie-Cameroun - 60 ans de relations diplomatiques et une coopération tournée vers l'avenir

Le sport s'est une nouvelle fois imposé comme un puissant vecteur de rapprochement entre les peuples éthiopien et camerounais, contribuant au renforcement des liens entre les deux nations.

Dans un entretien exclusif accordé à l'Agence de presse éthiopienne (ENA) en marge de l'événement, l'ambassadeur du Cameroun en Éthiopie, Churchill Ewumbue-Monono, a souligné la solidité des relations entre les deux pays, tout en insistant sur l'importance de renforcer leur coopération à l'avenir.

« Même si les relations diplomatiques entre les deux pays ont été très positives au cours des 60 dernières années, le plus important, c'est l'avenir », a déclaré l'ambassadeur.

Il a rappelé que l'Éthiopie et le Cameroun entretiennent depuis plusieurs décennies une coopération étroite, notamment au sein des organisations internationales.

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« Nous avons toujours coopéré au sein des organisations internationales. Nous espérons donc que le plus important ne réside pas dans les 60 années écoulées, mais dans l'avenir », a-t-il ajouté.

L'ambassadeur s'exprimait à l'occasion de cette manifestation dédiée à la mémoire de Konjit Sinegiorgis, une pionnière de la diplomatie éthiopienne qui avait présidé, en 1995, le groupe des ambassadeurs africains auprès de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), alors que l'Éthiopie assurait la présidence de l'organisation.

Il a également rappelé qu'en 1996, le Cameroun avait à son tour présidé l'OUA, soulignant la continuité de la coopération entre les deux pays et les liens étroits qui existaient à l'époque entre les représentants diplomatiques camerounais et éthiopiens.

Selon lui, les relations bilatérales entre le Cameroun et l'Éthiopie se sont progressivement étendues à plusieurs domaines, notamment les échanges entre les peuples, le commerce et le sport.

« Il y a eu plusieurs missions commerciales éthiopiennes au Cameroun et des missions commerciales camerounaises en Éthiopie », a-t-il indiqué.

Organisé par le Belinga Optimum Youth Football Project, le mini-tournoi a bénéficié du soutien conjoint de l'Ambassade du Cameroun à Addis-Abeba et du ministère éthiopien des Affaires étrangères.

Au-delà de sa dimension sportive, l'événement a ainsi servi de plateforme pour promouvoir la jeunesse, l'autonomisation des femmes et le renforcement des liens entre les deux pays.

En rendant hommage à l'héritage de l'ambassadrice Konjit Sinegiorgis, le Cameroun et l'Éthiopie ont également réaffirmé leur volonté de consolider leur coopération et de construire une relation bilatérale davantage tournée vers l'avenir.