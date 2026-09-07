Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 07 septembre 2026

revue de presse

Cap-Vert : Deux jours de deuil national en hommage aux 25 morts d'un accident de bus

Le Cap-Vert est en deuil. Le gouvernement a décrété, dimanche, deux journées de deuil national après le décès d’au moins 25 personnes dans l’accident d’un bus survenu samedi soir sur l’île volcanique de Fogo.

Selon les autorités et les médias publics, la majorité des victimes étaient des enfants et des adolescents. Le chauffeur du véhicule figure également parmi les personnes tuées.

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Le drame s’est produit dans la localité de Campanas, dans les hauteurs du nord de São Filipe, alors que le bus regagnait la ville après une excursion à Chã das Caldeiras, une vaste zone située au cœur du massif du Pico do Fogo. Le véhicule aurait quitté la chaussée avant de chuter dans un ravin d’environ trente mètres, au milieu d’un relief rocheux et particulièrement difficile d’accès. (Source Africanews)

Afrique CDC : Vers une nouvelle stratégie de sécurité sanitaire

Les pays d’Afrique orientale, centrale et australe sont appelés à accélérer la transformation de leurs systèmes de santé afin de mieux anticiper les crises sanitaires, stimuler l’innovation et renforcer leur résilience, à l’issue du 16ᵉ Forum des meilleures pratiques de l’ECSA-HC organisé à Manzini, en Eswatini.

Placée sous le thème « Façonner l’avenir de la santé dans la région de l’ECSA : faire progresser la sécurité sanitaire, l’innovation et la durabilité », le 16e Forum des meilleures pratiques de l’ECSA-HC a permis aux acteurs sanitaires de la région Afrique orientale, centrale et australe d’échanger sur les moyens de mieux répondre aux menaces sanitaires actuelles et émergentes.

Avec l’appui des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Afrique CDC), les participants ont notamment insisté sur la nécessité de renforcer les capacités nationales et régionales de surveillance, de prévention et de réponse aux épidémies. (Source Apanews)

Sénégal : Après la marche des « paniers vides », la contestation contre la vie chère s’installe

La mobilisation contre la vie chère a franchi un nouveau cap samedi à Dakar. Lancée sur les réseaux sociaux, la campagne « 30 Jours pour le Juste Prix » entend désormais poursuivre ses actions face à la hausse des prix, des loyers et de l’électricité.

La contestation contre la cherté de la vie a quitté les réseaux sociaux pour investir la rue. Samedi 5 septembre, plusieurs dizaines de personnes ont participé à Dakar à la « Marche des paniers vides », organisée dans le cadre de la campagne « 30 Jours pour le Juste Prix ». Le cortège est parti du quartier des Castors avant de rejoindre le rond-point Jet-d’Eau.

Les manifestants avaient choisi un symbole simple : des paniers, bols et ustensiles de cuisine vides, pour illustrer les difficultés rencontrées par les ménages pour faire face aux dépenses quotidiennes. Sur les pancartes et dans les slogans, plusieurs revendications revenaient : le prix des denrées alimentaires, le coût du logement et celui de l'électricité, notamment à travers le système prépayé Woyofal. (Source Africa Radio)

Cameroun : Inquiétudes dans les régions anglophones du Nord-Ouest et Sud-Ouest pour la rentrée scolaire

Dans les régions Nord-Ouest et Sud-Ouest du Cameroun, théâtres d’une crise anglophone depuis plusieurs années, la rentrée scolaire prévue ce 7 septembre 2026 suscite inquiétudes et incertitudes.

Ils sont des milliers à reprendre le chemin de l'école ce 7 septembre 2026 au Cameroun. Si dans les grandes villes l'ambiance des préparatifs a gagné en intensité ces derniers jours, dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, confrontées depuis 10 ans à l'épineuse équation de la crise anglophone, cette période de rentrée rime avec inquiétudes et incertitudes.

Entre écoles fermées, enseignants déplacés et parents épuisés, la rentrée scolaire au Cameroun, comme les années précédentes pourrait être à deux vitesses. (Source RFI)

Afrique Australe : Blanchiment de capitaux - Madagascar préside la Task force de la région

Madagascar prend les commandes de l'entité de lutte contre le blanchiment de capitaux en Afrique orientale et australe. Une présidence qui place le pays au coeur des efforts régionaux de lutte contre les flux financiers illicites.

Une double responsabilité. C'est ce qu'implique la prise en main des commandes de l'Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group ou ESAAMLG. Le passage de témoin s'est effectué à Kigali, au Rwanda, lors de la 52e réunion de la Task Force of Senior Officials et de la 26e réunion du Conseil des ministres de l'ESAAMLG, du 31 août au 4 septembre.

Le docteur Herinjatovo Aimé Ramiarison, ministre de l'Économie et des Finances, devient ainsi président du Conseil des ministres de l'ESAAMLG. Tandis que la docteure Haja Lalao Razanamanana, directrice générale du Service de renseignement financier (Samifin), prend la tête de la Task Force of Senior Officials. La cérémonie de passation s'est déroulée en présence de Mamitiana Rajaonarison, Premier ministre, chef du gouvernement. (Source L’Express de Madagascar)

Afrique de l’Est : 200 M$ pour l’adaptation climatique de 260 000 agriculteurs

Un mécanisme de financement de 200 millions de dollars destiné à l’adaptation climatique des petits producteurs et des entreprises rurales a été lancé le 4 septembre à Kigali. Baptisé Africa Rural Climate Adaptation Finance Mechanism (ARCAFIM), il couvrira le Kenya, l’Ouganda, la Tanzanie et le Rwanda.

Le dispositif, porté par le Fonds international de développement agricole (FIDA) et Equity Group, doit fonctionner pendant douze ans. Il vise environ 260 000 petits producteurs et 500 micro, petites et moyennes entreprises rurales dans les quatre pays.

ARCAFIM comprend 180 millions de dollars de capitaux de prêt et environ 20 millions de dollars d’assistance technique. Equity Group apportera 90 millions de dollars sur son propre bilan, en contrepartie de financements concessionnels mobilisés avec des partenaires publics et de développement. (Source Beninwebtv)

Kenya : Sortie du président kényan sur les étrangers - Attention au syndrome sud-africain !

A partir d'aujourd'hui, 7 septembre 2026, s'ouvre officiellement la chasse aux étrangers au Kenya. C'est le chef de l'Etat himself qui a annoncé la couleur, estimant qu'il n'est pas normal que certaines petites activités commerciales, en l'occurrence le colportage et le petit commerce, soient exercées par des non-nationaux.

Ce faisant, il dit avoir instruit son gouvernement de mettre un terme à ces pratiques. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le président Ruto, en cherchant à protéger ses compatriotes en leur garantissant des emplois, est dans son bon droit. Surtout quand on sait que ce dernier avait battu campagne en faveur des couches sociales défavorisées qui continuent de tirer le diable par la queue.

En effet, même si le coût de la vie au Kenya est en moyenne 50% moins élevé qu'en France, le pouvoir d'achat y est beaucoup plus faible. Et en tant que dirigeant, il revient au président Ruto de trouver la solution magique afin de soulager les peines de ses compatriotes qui, par-moments, n'hésitent pas à exprimer leur colère dans la rue. (Source Le Pays)

RDC : Les autorités ouvrent une enquête sur l'incendie d'un mariage qui a fait 22 victimes

Les autorités de la République démocratique du Congo ont ouvert une enquête après qu'un incendie lors d'une fête de mariage à Kinshasa a fait au moins 22 morts et plusieurs blessés.

Le feu s'est déclaré dans un bâtiment de la commune de Lingwala tard vendredi et s'est poursuivi jusqu'aux premières heures du samedi, piégeant des invités qui tentaient de s'échapper.

Des couloirs étroits auraient été obstrués alors que des participants pris de panique tentaient de fuir les flammes. (Source TRT Afrika)

Banque : Après 30 ans en Angola, le portugais BPI vend ses dernières parts pour 451 millions $

La transaction devrait permettre à Banco BPI de solder une pression réglementaire émanant de la Banque centrale européenne, qui demande depuis 2017 à la banque portugaise de réduire son exposition aux risques liés au marché angolais.

La banque portugaise Banco Português de Investimento (Banco BPI) est sur le point de boucler officiellement sa sortie définitive du marché angolais, grâce à la cession imminente de ses dernières parts dans Banco de Fomento Angola (BFA) à un groupe local.

Banco BPI, filiale du géant bancaire espagnol CaixaBank, a annoncé le jeudi 3 septembre avoir conclu un accord pour céder sa participation de 33,35 % dans BFA à la société Congolian Financial SA (CFSA), une société appartenant au conglomérat angolais Grupo Carrinho, pour un montant fixe de 388,5 millions d’euros (environ 451 millions de dollars). (Source Agence ecofin)

Basket-ball / Coupe du monde féminine 2026 : Un match pour l’honneur du Nigéria face à la France

Le Nigéria défie la France, en clôture du premier tour de la Coupe du monde féminine 2026 de basket-ball. D’Tigress comptent sauver l’honneur en remportant une victoire lors de cette dernière sortie.

Les filles de Rena Wakama sont assurées de terminer à la dernière place du groupe B. Après avoir concédé 2 défaites contre la Hongrie et la Corée du Sud, le Nigéria est déjà éliminé. Néanmoins, pour cette dernière sortie, Ezinne Kalu et ses partenaires devront montrer plus d’engagement, de volonté et être encore plus adroites dans le dernier tir.

La France, elle, a remporté ses 2 premiers matchs et veut finir, ce premier tour, invaincue. Elle est d’ailleurs assurée de finir à la première place du groupe. Une victoire conforterait donc cette première place. (Source Africa Top Sports)