Mali: Un journaliste jugé pour avoir déploré la situation à Kidal après la défaite de l'armée

Au Mali, le journaliste Abdrahamane Keïta doit comparaître ce lundi 7 septembre 2026 devant le pôle judiciaire contre la cybercriminalité. Fin avril, l'armée malienne et l'Africa Corps russe avaient été chassés de Kidal après leur défaite face aux indépendantistes du FLA et aux jihadistes du Jnim, liés à al-Qaïda, qui contrôlent toujours la ville depuis. Le directeur du journal Le Témoin avait été arrêté et emprisonné le 9 juin après avoir déploré cette situation sur un plateau de télévision.

Abdrahamane Keïta ne s'en est en aucun cas réjoui, mais le journaliste a osé tirer les conclusions de la défaite de l'armée malienne et de ses partenaires russes de l'Africa Corps à Kidal, en déplorant devant les caméras que la ville soit désormais « administrée » par Iyad Ag Ghaly, chef du Jnim, lié à al-Qaïda. De fait, depuis le 25 avril, ce sont bien les jihadistes et leurs alliés indépendantistes du FLA qui contrôlent Kidal, où ni l'armée, ni l'administration maliennes ne sont plus présentes.

C'est ce strict constat qui vaut au journaliste d'être poursuivi pour « délit à caractère régionaliste qui tend à porter atteinte à l'unité nationale et au crédit de l'État » et « publication et diffusion d'informations fausses et trompeuses dans l'intention que ces informations soient considérées comme authentiques par le biais d'un système d'information ».

Arrêté et emprisonné le 9 juin

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Abdrahamane Keïta est une figure de la presse malienne, directeur de L'Aurore, puis du Témoin, et habitué de la populaire émission de débat « Grand Jury » sur Renouveau TV, où il a eu le malheur de prononcer les paroles ayant déplu aux autorités de transition.

« Il tient bon, confie un proche, mais la prison reste la prison, elle peut briser un homme. » Début août, un autre ténor de la presse malienne, Chahana Takiou, a été condamné à six mois de prison ferme. Il avait dénoncé le non-respect du droit de la presse par le pôle anticybercriminalité. Celui-là même qui l'a condamné, et qui jugera ce lundi Abdrahamane Keïta.