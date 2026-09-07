Tchad: Interdiction d'une marche de diplômés sans emploi prévue le 9 septembre

Au Tchad, les autorités ont décrété le 1er septembre 2026 l'interdiction de marches à travers le pays de diplômés sans emploi prévues le 9 septembre, en raison de risques de trouble à l'ordre publique. En 2022, 37 % des jeunes Tchadiens n'étaient ni en situation d'emploi, ni en situation d'études, ni en formation.

Au Tchad, le ministère de la Sécurité publique et de l'immigration a interdit, par un arrêté du 1er septembre, la marche pacifique des Organisations des diplômés du pays prévue le 9 septembre sur l'ensemble du territoire. L'une des raisons invoquées : des risques de trouble à l'ordre publique.

Le Collectif des diplômés sans emploi dénonce cette interdiction. Il annonce l'annulation du sit-in prévu le 9 septembre, tout en appelant ses « cellules provinciales à rester mobilisées pour réclamer l'intégration des diplômés sans emploi ».

En 2022, 60% d'inactivité chez les 15-24 ans

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Avec cette marche, le collectif voulait attirer l'attention sur la situation préoccupante des jeunes diplômés tchadiens. Selon la Banque mondiale, environ 75 000 diplômés seraient toujours à la recherche d'un emploi plusieurs années après l'obtention de leur diplôme.

Autre indicateur : en 2022, 37 % des jeunes n'étaient ni en situation d'emploi, ni en situation d'études, ni en formation. Et chez les 15-24 ans, l'inactivité atteignait près de 60 %.

De nombreux diplômés se tournent vers le secteur informel

C'est le cas d'Aggé : cet anthropologue de 32 ans cherche un emploi dans les secteurs public ou privé depuis l'obtention de son diplôme, il y a quatre ans. En attendant de trouver un poste correspondant à sa formation, il travaille comme conducteur de mototaxi.

Face aux difficultés à trouver un emploi correspondant à leurs compétences, de nombreux jeunes se tournent ainsi vers le secteur informel : petite activité commerciale, travail occasionnel ou activité journalière.