Sénégal: Le Président de la République appelle à imprimer un cachet populaire aux JOJ Dakar 2026

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye exhorte le peuple Sénégalais à faire des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 une cause nationale et un projet collectif. Il appelle à cet égard, à une forte mobilisation afin que cet événement enregistre pleinement l'implication de l'ensemble des couches de la société.

À l'approche des Jeux Olympiques de la Jeunesse, les autorités sénégalaises, en plus d'insister sur le défi organisationnel montrent la voie sur l'incontournable nécessité d'imprimer à cet événement international, un cachet populaire, voire même fédérateur.

Il est prévu, entre autres, la distribution de 150 000 kits scolaires aux élèves et aux enseignants, afin de les sensibiliser à la portée historique de l'organisation des JOJ par le Sénégal, premier pays africain à accueillir cette compétition.

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Ces supports vont faciliter aux enseignants à expliquer aux élèves l'honneur qu'englobe la confiance de la communauté internationale, à travers l'organisation de cet événement inédit sur le continent. 200 000 billets seront mis à la disposition des écoles et des associations, pour permettre aux enfants toutes couches sociales confondues, sans discrimination, d'assister aux différentes compétitions. Par ailleurs, la Fondation Sénégal Solidaire, contribuera à hauteur de 500 millions de francs CFA à la mobilisation autour des Jeux, annonce le chef de l'Etat.

Un grand événement sportif ne se mesure pas uniquement à la qualité des infrastructures ou au respect du cahier des charges. Il se mesure aussi à sa capacité à fédérer une population, à créer un imaginaire collectif et à laisser une empreinte dans la mémoire nationale. C'est précisément là que se situe l'un des principaux défis des JOJ. Le président de la République l'a si bien compris au point qu'il s'implique personnellement. Dans la journée du samedi 5 septembre, il s'est déplacé pour lancer la campagne d'embellissement et de végétalisation des alentours du stade Léopold Sédar Senghor.

Le soir même, il a présidé le lancement officiel de « Dundal JOJ ». Un programme qui a pour but d'imprimer un cachet national aux jeux, en les projetant dans toutes les localités du pays. Le lancement a réuni : entrepreneurs, hommes d'affaires, diplomates, artistes, membres du gouvernement et acteurs sportifs.

A travers cette approche, le chef de l'Etat lance un message on ne peut plus implicite « les JOJ ne doivent pas être perçus comme une affaire réservée aux athlètes, aux responsables sportifs, aux institutions et aux délégations étrangères. Ils doivent devenir les Jeux des jeunes, des quartiers, des écoles, des familles et des territoires ».

Cela suppose une véritable stratégie de mobilisation populaire : animations dans les quartiers, manifestations culturelles, concerts, activités sportives, initiatives citoyennes et implication des collectivités locales. L'objectif n'est pas de transformer les JOJ en simple festival. Il s'agit plutôt de leur donner l'engouement où le sport, la culture, la musique, les traditions se mêlent parfaitement à l'énergie populaire.