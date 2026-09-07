Maroc: Lutte syndicale, lutte électorale - Même combat, mêmes objectifs

Le Théâtre Mohammed V de Rabat a été, dimanche 6 septembre, le point de convergence des cadres syndicaux de l'USFP. Cette rencontre nationale, présidée par le Premier secrétaire du parti, Driss Lachguar, et le secrétaire général de la FDT, Youssef Aidi, intervient à un moment décisif des préparatifs pour les prochaines échéances électorales. Elle traduit la volonté de l'USFP de remettre la question sociale au premier plan de son programme électoral.

Lors de son allocution devant les cadres syndicaux, le Premier secrétaire de l'USFP a dénoncé l'absence d'une véritable présence de certains acteurs politiques au sein de la société en dehors des périodes électorales. Il a indiqué que lesdits acteurs ne reviennent au-devant de la scène qu'à l'approche des échéances électorales, en se présentant comme «la seule alternative» à même de résoudre les problèmes du pays.

Evoquant certains faits récents, Driss Lachguar a par ailleurs mis en garde contre ce qu'il considère comme une tentative de détourner l'attention de l'opinion publique. Il a notamment rappelé que, depuis quatre ans et demi, la majorité gouvernementale n'a cessé de mettre en avant son unité et sa cohésion. Et chaque fois que l'opposition exerce son rôle de contrôle au Parlement ou formule des critiques à l'égard d'un secteur ou d'une politique publique, le gouvernement privilégie la solidarité entre ses composantes et la défense de son bilan, plutôt que d'ouvrir un véritable débat sur les dysfonctionnements soulevés, a-t-il souligné.

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Le dirigeant ittihadi a également rappelé les nombreuses propositions portées par le parti de la Rose au sein des commissions financières des deux Chambres du Parlement, visant à modifier ou à amender certains projets de loi présentés par le gouvernement. Selon lui, l'USFP a multiplié les initiatives et interpellé directement le chef du gouvernement et ses ministres afin de parvenir à des compromis sur plusieurs revendications. Cette démarche, a-t-il fait valoir, s'inscrit dans un contexte marqué par une montée des mobilisations, l'organisation de grands rassemblements et l'expression d'un mécontentement populaire croissant. Autant de signaux qui, selon lui, doivent être pris au sérieux à l'approche des prochaines élections législatives.

En présidant cette rencontre, Driss Lachguar a donné un signal fort sur la place qu'il entend accorder aux salariés, aux catégories populaires et à la classe moyenne dans le programme de l'USFP. La question n'est plus seulement de défendre des revendications sectorielles, mais de leur donner une traduction politique à travers les programmes, les lois et les politiques publiques.

Cette démarche intervient dans un contexte où le pouvoir d'achat, l'emploi et la qualité des services publics occupent une place croissante dans les préoccupations des citoyens. Pour l'USFP, ces sujets constituent un terrain privilégié pour mesurer l'efficacité des choix gouvernementaux et marquer une différence avec la majorité.

La présence des cadres syndicaux prend, à cet égard, une dimension particulière. Leur expérience dans les entreprises, les administrations et les différents secteurs professionnels devrait permettre au parti de mieux intégrer les réalités du monde du travail dans son programme électoral.

Cette rencontre pose surtout la question du modèle social que l'USFP souhaite défendre à l'occasion des prochaines élections.

Le parti entend faire de la justice sociale une composante essentielle de sa vision du développement. Une approche qui consiste à ne pas réduire la performance des politiques publiques aux seuls indicateurs économiques, mais à interroger également sur leur impact réel sur les ménages.