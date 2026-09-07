Algérie: Les Algériens ont donné la plus belle image de l'Algérie solidaire et victorieuse

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a salué, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, dimanche, l'élan de solidarité populaire des Algériens, de l'intérieur du pays et de l'étranger, envers leurs frères touchés par les feux de forêt, soulignant qu'ils ont donné la plus belle image de l'Algérie solidaire et victorieuse, indique un communiqué du Conseil des ministres.

"A l'entame de la réunion du Conseil des ministres, et suite à la présentation, par Monsieur le Premier ministre, des activités du Gouvernement durant la période écoulée, Monsieur le président de la République a souhaité la bienvenue aux nouveaux ministres, qu'il a nommés lors du récent remaniement, leur souhaitant plein succès dans l'accomplissement des missions qui leur sont dévolues", précise le communiqué.

Le président de la République a "hautement salué l'élan de solidarité des enfants de l'Algérie, de l'intérieur du pays et de l'étranger, envers leurs frères touchés par les incendies", soulignant que cette mobilisation "renforce sa fierté et son estime à l'endroit de toutes les composantes du peuple algérien, qui a agi comme un seul homme, de l'extrême Sud à l'extrême Nord et de l'extrême Est à l'extrême Ouest, donnant ainsi une image belle et éclatante de l'Algérie à travers le monde".

Il a, en outre, "adressé ses remerciements à l'ensemble des fonctionnaires, personnels et agents dans les différents secteurs, à commencer par la Protection civile relevant du secteur de l'Intérieur, la société Sonelgaz relevant du secteur des Energies renouvelables, la société Mobilis relevant du secteur de la Poste et des Télécommunications, ainsi que le secteur des Travaux publics", soulignant que "leurs interventions pour assurer, dans un délai record, un retour à la normale dans les régions touchées, notamment à travers le rétablissement de l'électricité, de l'eau et de l'internet, constituent un grand honneur pour les responsables en charge de ces secteurs".

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Dans ce cadre, le président de la République a "enjoint d'entamer, cette semaine, le versement des indemnisations, en veillant impérativement à tenir le citoyen à l'écart de toute procédure bureaucratique dans cette opération", avant d'instruire le ministre de l'Agriculture de "suivre immédiatement, sur le terrain et de près, l'opération d'indemnisation dans le secteur agricole, notamment l'indemnisation des propriétaires de cheptel, d'autant que le secteur dispose d'un nombre suffisant de têtes de bétail pour mener à bien cette opération".