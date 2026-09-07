ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a insisté, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, dimanche, sur la nécessité d'une meilleure exploitation des acquis et des avantages récemment réalisés dans le secteur de l'éducation, dans le cadre d'une gestion méthodique et étudiée, à même d'assurer la qualité et la performance nécessaires pour une rentrée scolaire réussie.

Concernant la rentrée scolaire 2026-2027, le président de la République a instruit le ministre du secteur de veiller à "une meilleure exploitation des acquis et des avantages récemment réalisés dans le secteur de l'éducation, dans le cadre d'une gestion méthodique et étudiée, à même d'assurer la qualité et la performance nécessaires pour une rentrée scolaire réussie", indique un communiqué du Conseil des ministres.

Il a également insisté sur la nécessité d'"investir judicieusement dans les ressources humaines considérables dont dispose désormais le secteur, lesquelles ont acquis une grande expérience depuis l'indépendance".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans le même contexte, le président de la République a ordonné de "tenir l'école à l'écart de tout courant idéologique et de tout conflit politique stérile, afin que le débat au sein du secteur demeure purement pédagogique", tout en insistant sur la nécessité de "s'abstenir de tout tapage médiatique concernant d'éventuels changements dans le secteur de l'éducation, chaque proposition devant être débattue exclusivement en Conseil des ministres", ajoute le communiqué.