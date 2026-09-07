Algérie: Ligne ferroviaire reliant Tamanrasset au Nord du pays - Une réalisation inédite dans l'Algérie victorieuse

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, dimanche, que la ligne ferroviaire reliant Tamanrasset au Nord du pays, constitue une réalisation historique inédite dans l'Algérie victorieuse, insistant sur la nécessité de garantir sa livraison dans les délais impartis.

Le président de la République a souligné que la ligne ferroviaire stratégique reliant le Nord du pays à Tamanrasset, en passant par Laghouat-Ghardaïa-El Meniaa-In Salah, constitue une "priorité absolue", appelant à "concentrer les efforts pour garantir sa livraison dans les délais impartis et sa mise en service à la fin de 2028, en tant que réalisation historique inédite dans l'Algérie victorieuse", précise le communiqué du Conseil des ministres.

Par ailleurs, concernant la ligne ferroviaire minière Bled El Hadba-Oued Kebrit-Port d'Annaba, le président de la République s'est félicité du "rythme d'avancement des travaux pour la livraison du projet dans les délais impartis et le lancement de la production en mars 2027".

Outre ces deux projets stratégiques, le Conseil des ministres a évoqué le suivi de l'avancement du projet de quai minéralier dans le cadre de l'extension du Port d'Annaba.