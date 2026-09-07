Congo-Kinshasa: Le parti Ensemble pour la République dénonce l'arrestation de John Mbangu et fustige une « contradiction » du pouvoir

Le parti politique Ensemble pour la République dénonce l'arrestation de John Mbangu, coordonnateur provincial de sa Ligue des jeunes dans le Haut-Katanga, et fustige ce qu'il considère comme une contradiction entre l'appel au dialogue national lancé par le chef de l'État et l'interpellation de membres de l'opposition.

Dans une déclaration faite dimanche 6 septembre, la formation politique de l'opposant Moïse Katumbi exige la libération de son responsable, arrêté vendredi soir à Lubumbashi.

Une contradiction dénoncée

Pour Ensemble pour la République, l'arrestation de John Mbangu intervient dans un contexte où les autorités appellent les acteurs politiques à participer à un dialogue national. Le parti estime que l'interpellation d'un de ses responsables ne cadre pas avec cette démarche.

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« Nous sommes indignés de l'enlèvement de notre camarade John Mbangu. Et on ne comprend pas comment le même pouvoir qui appelle les gens au dialogue peut vouloir une chose et son contraire. C'est-à-dire qu'il nous appelle à dialoguer et, en même temps, il nous traque et organise des kidnappings contre les mêmes personnes qui sont censées participer au dialogue », a déclaré Jean-Claude Muselwa, coordonnateur provincial adjoint du parti dans le Haut-Katanga.

Selon lui, John Mbangu a été interpellé vendredi 4 septembre et ses proches ainsi que les membres du parti seraient depuis sans nouvelles de lui.

Demande de libération

Ensemble pour la République affirme disposer d'informations selon lesquelles John Mbangu serait détenu dans les locaux provinciaux de l'Agence nationale de renseignements (ANR) à Lubumbashi. Cette information n'a pas été confirmée, dans les éléments disponibles, par les services concernés.

Le parti demande aux autorités de clarifier la situation de son coordonnateur provincial de la jeunesse et exige sa libération.

Salomon Idi Della, cadre du parti, dénonce lui aussi une contradiction entre le discours en faveur du dialogue et l'arrestation, selon lui, de membres de l'opposition qui exercent leurs activités de manière pacifique.

À ce stade, aucune explication officielle des autorités de la province ou des services de sécurité sur les circonstances de l'arrestation de John Mbangu n'a été communiquée.