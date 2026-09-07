Congo-Kinshasa: Treize ans après le décret officiel, Luebo attend toujours l'application de son statut de ville accordé en 2013

Treize ans après avoir été érigée en ville, Luebo, dans la province du Kasaï, attend toujours la mise en oeuvre effective de ce statut. La Nouvelle société civile congolaise (NSCC) de Luebo a interpelé dimanche 6 septembre les autorités nationales, demandant l'application de la décision prise en 2013.

Selon cette structure citoyenne, le décret n°13/021 du 13 juin 2013 avait élevé Luebo, ancien chef-lieu du district du Kasaï, au rang de ville. Le texte prévoyait également la création de trois communes : Luebo, Kasenga et Bipatu.

Mais, plus d'une décennie après, cette décision n'aurait toujours pas été mise en oeuvre sur le terrain, déplore la NSCC.

La société civile dénonce une « injustice administrative »

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Pour Basile Mbanza, coordonnateur de la NSCC à Luebo, cette situation constitue une injustice administrative et appelle les autorités à donner effet aux décisions de l'État.

« Plus d'une décennie après, cette décision n'a toujours pas produit les effets attendus. C'est une injustice administrative et une violation de l'État de droit », affirme-t-il.

La structure citoyenne demande notamment aux autorités nationales de clarifier la situation juridique et administrative actuelle de Luebo et de prendre les mesures nécessaires à l'installation effective de la ville.

La NSCC appelle le président de la République et le gouvernement, particulièrement les ministres chargés de l'Intérieur et de la Politique de la ville, à réexaminer le dossier de Luebo.

Pour Basile Mbanza, l'application du statut accordé à Luebo ne devrait pas être considérée comme une faveur, mais comme une question liée au respect des actes de l'État, à la décentralisation et au développement de cette entité du Kasaï.