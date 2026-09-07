Tunisie: Nabeul - Un député appelle à indemniser les agriculteurs et entreprises touchés par les coupures d'électricité

Le député au Conseil régional de la deuxième région, représentant le gouvernorat de Nabeul, Anis Khalfoui, a appelé dimanche à mettre en place des mesures de soutien et d'indemnisation au profit des petits agriculteurs et des entreprises ayant subi des dommages en raison des coupures récurrentes d'électricité.

Dans une déclaration à Diwan FM, il a relevé l'absence d'un mécanisme annoncé et clairement défini permettant de réparer les préjudices occasionnés par ces coupures, appelant à ouvrir ce dossier avec sérieux et à étudier les possibilités d'accompagner les personnes et structures touchées, notamment les petits agriculteurs et les entreprises.

Le député a, par ailleurs, souligné que la prochaine étape devrait être consacrée à la recherche de solutions permettant de renforcer le réseau électrique et d'améliorer la disponibilité des équipements.

Il a également appelé à mettre en place des plans d'intervention préventifs lors des vagues de chaleur et à garantir un approvisionnement minimal en électricité aux secteurs vitaux.