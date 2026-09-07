Tunisie: Vers un ajustement de la production avicole après les pertes de cet été

Le Groupement interprofessionnel des produits avicoles et cunicoles (GIPAC) achève le recensement des pertes enregistrées dans le secteur avicole à la suite de la vague de chaleur exceptionnelle et des coupures d'électricité survenues en juillet et août 2026. La période accordée aux éleveurs pour communiquer les données relatives à ces pertes expire lundi.

Ces perturbations ont entraîné des cas de mortalité dans les élevages ainsi qu'une baisse de la production et des difficultés d'approvisionnement du marché en viandes blanches.

Les données recueillies par le GIPAC doivent permettre au ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche de définir un programme d'ajustement de la production dans le secteur.

Dans un communiqué publié le 1er septembre, le groupement avait appelé l'ensemble des éleveurs de volailles, notamment ceux de reproducteurs, de poulets de chair, de dindes et de poules pondeuses, à lui communiquer l'ampleur des pertes enregistrées, en particulier celles liées à la vague de chaleur et aux coupures d'électricité.

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Pour les éleveurs de poules pondeuses, le GIPAC a demandé de fournir le taux de mortalité, correspondant à la proportion de volailles mortes par rapport à l'effectif total du cheptel, ainsi que le taux de baisse de la production.

Les éleveurs de poulets de chair et de dindes ont, pour leur part, été invités à communiquer le taux de mortalité et les données relatives aux retards de croissance. Les éleveurs de reproducteurs doivent également fournir le taux de mortalité, la baisse de la productivité ainsi que les impacts enregistrés sur la fertilité.

Selon le GIPAC, ces données doivent contribuer à une intervention « urgente et efficace » pour redresser le secteur, à travers une évaluation des pertes subies par ses différents maillons en raison des conditions climatiques et des coupures d'électricité.

Des importations d'oeufs à couver envisagées

Le ministère de l'Agriculture avait annoncé, le 3 septembre, qu'il prendrait des mesures pour ajuster la production avicole à la lumière des résultats du recensement et de l'évaluation des pertes.

Dans ce cadre, Salwa Dhaouadi, sous-directrice de la production de viande à la Direction générale de la production agricole, a indiqué, le 4 septembre, à la télévision nationale que le ministère envisageait, dans un premier temps, d'importer des lots d'oeufs à couver afin d'assurer l'ajustement de la production pour les mois de novembre et décembre.

Elle a également indiqué que le marché devrait connaître une certaine pression sur l'approvisionnement en viandes blanches durant le mois de septembre, notamment en raison de la reprise du système de travail à deux séances ainsi que de la rentrée scolaire et universitaire.

Un retour à un rythme d'approvisionnement normal est toutefois attendu en octobre, selon la responsable.

Les petits et moyens élevages particulièrement touchés

Les coupures d'électricité « prolongées et répétées » enregistrées durant les épisodes de forte chaleur ont particulièrement affecté les petites et moyennes exploitations avicoles dépourvues de groupes électrogènes.

Ces équipements sont nécessaires pour maintenir en fonctionnement les systèmes de refroidissement et de ventilation lors des interruptions de l'alimentation électrique.

Les dommages ont notamment touché des zones à forte densité de production, à l'instar des gouvernorats de Nabeul et de Zaghouan.

Dans certaines exploitations, la mortalité aurait atteint 100 % du cheptel, selon les informations rapportées par la télévision nationale dans son journal télévisé du 4 septembre.

La production attendue en baisse en septembre

Le secteur fait également face à une baisse attendue de la production de viandes blanches. Ibrahim Nefzaoui, président de la Chambre nationale des commerçants de volailles et de viandes blanches, a estimé, le 2 septembre, que la production tunisienne pourrait se limiter à 11.000 tonnes en septembre, contre 16.000 tonnes prévues avant la vague de chaleur.

Les marchés connaissent par ailleurs depuis plusieurs jours des perturbations dans l'approvisionnement en viandes de volaille, accompagnées d'une hausse des prix, selon la télévision nationale.

À ce stade, aucune statistique officielle actualisée et précise n'est disponible sur les volumes quotidiens ou mensuels de production et de consommation de viandes blanches en Tunisie, ni sur le nombre d'élevages et d'éleveurs.

En 2025, la production quotidienne nationale était estimée à 500 tonnes, contre une consommation comprise entre 350 et 400 tonnes par jour, selon les estimations de la Chambre nationale des commerçants de volailles.