Nigeria: Les actions nigérianes progressent de 2,36 % grâce à un retour du FTSE qui stimule les achats

Les actions nigérianes ont progressé pour la deuxième semaine consécutive, les investisseurs ayant renforcé leurs positions dans la perspective du retour du pays dans la catégorie « Frontier Market » de FTSE Russell.

L'indice NGX All-Share a gagné 2,36 % pour atteindre 246 992,44 points au cours de la semaine qui s'est terminée le 4 septembre, contre 241 298,47 points la semaine précédente. La capitalisation boursière a augmenté d'environ 3 720 milliards de nairas pour atteindre 159 540 milliards de nairas, tandis que le rendement de l'indice depuis le début de l'année 2026 s'est établi à 58,72 %.

Les volumes de transactions ont également augmenté. Les investisseurs ont échangé 4,36 milliards d'actions pour une valeur de 210,33 milliards de nairas dans le cadre de 223 284 transactions, contre 2,51 milliards d'actions pour une valeur de 123,22 milliards de nairas la semaine précédente. Les services financiers ont représenté 82,10 % du volume. Fortis Global Insurance, United Bank for Africa et Access Holdings ont représenté à elles trois 52,46 % des actions échangées.

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Les hausses se sont généralisées sur le marché, avec 56 titres en hausse et 35 en baisse. Royal Exchange a mené le bal avec une hausse de 25 % à ₦1,10, suivi de Champion Breweries à 20,10 % et de Nigerian Breweries à 18,80 %. Beta Glass a enregistré la plus forte baisse, reculant de 17,38 % à 465 ₦.

Le secteur du pétrole et du gaz a mené la performance sectorielle avec une hausse de 9,10 %, soutenu par Seplat Energy, Oando et Aradel Holdings. Le secteur bancaire a progressé de 3,58 %, celui de l'assurance de 3,85 % et celui des biens de consommation de 3,52 %. Le secteur des biens industriels a reculé de 0,35 %. Parmi les grandes capitalisations, Seplat a gagné 10 %, Zenith Bank a progressé de 6,3 %, MTN Nigeria a gagné 5 % et First HoldCo a augmenté de 3,4 %.

Cette remontée intervient avant le retour du Nigeria, le 21 septembre, au statut de « marché frontalier » (Frontier Market) de FTSE Russell. FTSE a sélectionné 31 entreprises nigérianes pour sa série d'indices « Frontier Index Series », dont 10 valeurs de grande capitalisation. Ce changement pourrait attirer davantage l'attention des fonds internationaux qui répliquent ou s'alignent sur les indices des marchés frontaliers.

Points clés à retenir

La récente reprise montre que les investisseurs ne visent pas uniquement des gains de cours à court terme. Le retour du Nigeria au statut « FTSE Frontier » donne au marché une échéance autour de laquelle les fonds internationaux pourraient devoir ajuster leurs portefeuilles, tandis que 31 entreprises nigérianes s'apprêtent à intégrer la série d'indices. Cela pourrait soutenir la demande, en particulier pour les titres de grande capitalisation et plus liquides tels que MTN Nigeria, Zenith Bank, GTCO, Dangote Cement et First HoldCo.

Les données de négociation de la semaine montrent également que l'intérêt se diversifie : 56 titres ont progressé, contre 24 la semaine précédente, et la valeur des transactions a augmenté de plus de 70 %. Toutefois, l'essentiel de l'activité reste concentré sur les valeurs financières, tandis qu'un petit nombre d'entreprises représente une part importante du volume. Les évolutions sectorielles ont également leur importance. Le secteur du pétrole et du gaz a progressé de 9,10 %, tandis que la banque, l'assurance et les biens de consommation ont tous gagné plus de 3 %, ce qui montre que la reprise ne se limite pas à une seule partie du marché.

Le prochain test aura lieu après le 21 septembre. Si la participation étrangère augmente, le NGX pourrait bénéficier d'une liquidité accrue et d'un soutien pour les grandes valeurs. Si les flux sont inférieurs aux prévisions, les investisseurs pourraient recentrer leur attention sur les résultats, les dividendes et les valorisations, après une hausse de 58,72 % depuis le début de l'année.