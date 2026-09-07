Afrique de l'Ouest: La Bourse de la BRVM poursuit sa remontée alors que sa capitalisation boursière dépasse les 21 T XOF

La BRVM d'Afrique de l'Ouest a poursuivi sa remontée de 2026 au cours de la semaine qui s'est terminée le 4 septembre, l'indice composite progressant de 3,50 % pour atteindre 548,60 points, les achats s'étant étendus à la majeure partie du marché. Le BRVM 30 a gagné 3,49 % à 265,30, tandis que l'indice Prestige a progressé de 1,85 % à 199,81. L'indice Principal a mené la danse parmi les indices de référence avec une hausse de 5,46 % à 405,70.

L'activité boursière s'est également intensifiée. Le volume des échanges a progressé de 8,16 % pour atteindre 7,14 millions d'actions, tandis que la valeur des transactions a bondi de 38,24 %, passant de 10,26 milliards de francs CFA la semaine précédente à 14,18 milliards de francs CFA. La capitalisation boursière a grimpé de 3,50 % pour atteindre 21,15 billions de francs CFA. Sonatel Sénégal est restée le titre le plus échangé, représentant 2,05 milliards de francs CFA, soit 14,44 % du chiffre d'affaires hebdomadaire.

Les hausses ont concerné la majeure partie du marché, avec 31 titres en hausse, 13 en baisse et 3 inchangés. BIIC Bénin a mené le bal avec une hausse de 22,35 % à 10 400 XOF. Africa Global Logistics Côte d'Ivoire a progressé de 16,55 % à 3 205 XOF, tandis que Coris Bank International (Burkina Faso ) a progressé de 13,01 % à 33 450 XOF après avoir annoncé une hausse de 21,18 % de son produit net bancaire et de 23,49 % de son résultat net.

Bernabé Côte d'Ivoire a enregistré la plus forte baisse, reculant de 5,43 % à 2 175 XOF après les hausses des semaines précédentes. Palm Côte d'Ivoire a perdu 4,26 % à 9 000 XOF, tandis que Tractafric Motors Côte d'Ivoire a reculé de 3,15 % à 4 350 XOF.

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Le marché obligataire a évolué dans le sens inverse. La capitalisation a reculé de 1,26 % à 12,76 billions de XOF, tandis que 2,4 milliards de XOF d'obligations ont changé de mains. Les émissions d'État de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Bénin ont représenté 61,02 % du volume total des transactions obligataires.

Points clés à retenir

Ces dernières hausses s'inscrivent dans la continuité d'un rebond qui a redéfini l'ampleur du BRVM en 2026. L'indice composite avait clôturé l'année 2025 à 345,75 points ; son cours de clôture du 4 septembre, à 548,60 points, représente donc une hausse d'environ 58,7 % depuis le début de l'année. La capitalisation boursière est passée de 13 330 milliards de francs CFA à la fin de 2025 à 21 150 milliards de francs CFA, soit une hausse d'environ 59 % également.

L'ampleur de la progression enregistrée cette semaine est significative : 31 titres ont progressé contre 13 en baisse, tandis que le volume des échanges a augmenté de 38,24 %. Cela suggère que cette hausse a été soutenue par bien plus que quelques grandes valeurs. Les banques continuent de jouer un rôle important. La BIIC a gagné 22,35 %, tandis que Coris Bank a progressé après avoir annoncé une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice. Dans le même temps,

Sonatel est restée la société la plus négociée du marché, ce qui montre que la liquidité reste concentrée sur un petit groupe de titres. Le marché obligataire présente un tableau différent, avec une capitalisation en baisse de 1,26 % et un volume de transactions concentré sur trois émissions d'État. Pour les investisseurs, la question qui se pose désormais est de savoir si les bénéfices et les dividendes des entreprises pourront suivre le rythme de la hausse des cours. Après une progression de près de 59 % en huit mois, le marché aura besoin d'une croissance des bénéfices pour justifier des valorisations plus élevées.