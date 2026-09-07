Soudan: La commission de préparation du dialogue Inter-soudanais annonce une prochaine rencontre avec le Quint

La commission chargée de préparer le dialogue inter-soudanais a annoncé avoir achevé ses préparatifs pour entamer une phase de communication avec les composantes politiques et sociales, ainsi qu'avec les acteurs régionaux et internationaux, afin de créer les conditions propices à un dialogue soudanais inclusif.

Son porte-parole, l'ingénieur et journaliste Osman Mirghani, a indiqué que la commission engagera prochainement de larges contacts avec les forces politiques et sociales, au Soudan comme à l'étranger, dans le but de bâtir une base commune de dialogue et de traiter les questions nationales en suspens.

M. Osman Mirghani a également annoncé qu'une réunion importante avec le Quint, chargé du dossier soudanais, devrait se tenir cette semaine. Cette instance regroupe l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, la Ligue des États arabes et l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD).

Selon lui, cette rencontre s'inscrit dans une ouverture sur les plans régional et international, pour présenter la vision de la commission et examiner les mécanismes de coordination susceptibles de soutenir une issue politique globale. Il a souligné que le dialogue visé doit permettre d'aboutir à de larges convergences nationales, dans un esprit d'inclusion et à l'écart de l'exclusion.