Soudan: Le ministère de la Santé félicite le directeur national de SABA pour l'attribution du prix international Ibn Qurrah en action humanitaire

6 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre de la Santé, le Dr Haitham Mohamed Ibrahim, a adressé ses félicitations au Dr Fayçal Ahmed Al-Nour, directeur national du Sudanese American Physicians Association (SABA), à l'occasion de son choix pour recevoir le prix international Ibn Qurrah 2026, décerné par la North American Arab Medical Association (NAAMA), lors de son congrès annuel tenu à Houston, aux États-Unis.

Créé en 1998, le prix Ibn Qurrah constitue la plus haute distinction décernée par la NAAMA. Il récompense les réalisations exceptionnelles dans les domaines de la médecine, des sciences et du service aux communautés arabes. Il porte le nom du savant et médecin arabe Thabit Ibn Qurrah Al-Harrani (826-901), figure marquante de la médecine, des mathématiques et de l'astronomie à l'époque abbasside.

Dr Fayçal a été retenu cette année pour cette distinction internationale, en reconnaissance d'un parcours marqué par le dévouement, l'excellence et le service à l'humanité.

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