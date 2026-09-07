Soudan: Visite conjointe du ministère de la Santé de Khartoum et de l'OMS dans plusieurs établissements sanitaires de l'État

Le ministère de la Santé de l'État de Khartoum a effectué aujourd'hui, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), une visite de terrain dans plusieurs établissements sanitaires de l'État afin d'évaluer l'ampleur des dégâts subis ainsi que les besoins en matière de réhabilitation et de reconstruction.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts visant à remettre les hôpitaux en service et à garantir la fourniture de soins de santé aux citoyens.

Le directeur général a précisé que cette tournée faisait suite à une demande du représentant de l'OMS, après une réunion conjointe tenue au ministère et consacrée aux questions relatives à la réhabilitation, à la reconstruction et à la remise en fonctionnement des établissements de santé endommagés par la guerre dite de la Dignité.

Le ministre a souligné l'engagement de l'OMS à soutenir le ministère et ses efforts visant à rouvrir les hôpitaux et à rétablir les services de soins. Il a insisté sur l'importance du partenariat et de la coordination pour relever les défis résultant des lourds dommages infligés aux infrastructures sanitaires.

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De son côté, le représentant de l'OMS a exprimé son regret face à l'ampleur des destructions ayant affecté les hôpitaux de l'État de Khartoum. Il a affirmé que les dégâts sont considérables et nécessitent des efforts conjoints pour assurer la réhabilitation et la reprise des activités de ces établissements.