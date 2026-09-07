Soudan: Kamel Idris affirme que les dirigeants du pays ne transigeront pas sur la souveraineté nationale

Le Premier ministre, Dr Kamel Idris a affirmé que les autorités soudanaises ne renonceront ni à la souveraineté nationale ni à la décision souveraine, réitérant le refus total du Soudan face à toute forme d'ingérence étrangère. Il s'exprimait à Khartoum lors de sa rencontre avec l'envoyé du Secrétaire général de l'ONU pour le Soudan, Pekka Haavisto, et la délégation qui l'accompagnait.

Le Premier ministre a présenté un exposé général sur la situation dans le pays et a exprimé sa gratitude pour le rôle joué par les Nations unies, soulignant que le Soudan en est un membre actif. Il a également réaffirmé la disponibilité du gouvernement à échanger des visions et des propositions susceptibles de contribuer positivement à la paix et au développement.

De son côté, l'envoyé onusien a dit sa satisfaction de cette rencontre, tenue à l'occasion de son retour à Khartoum. Il a souligné l'importance d'une action commune et étroitement coordonnée en faveur d'une solution durable et pacifique pour le pays. Il a aussi salué le soutien du Premier ministre aux efforts des Nations unies et exprimé son souhait de poursuivre une coopération étroite au service de la paix, de la stabilité et d'un avenir meilleur pour le peuple soudanais.