Afrique: Al-Burhan reçoit l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU au Soudan

Le président du Conseil souverain de transition et commandant en chef des Forces armées Lit-Gen Abdel Fattah Al-Burhan a reçu aujourd'hui dans son bureau au palais républicain l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Soudan, M. Pekka Haavisto.

L'entretien a porté sur la situation générale dans le pays, ainsi que sur les efforts visant à renforcer la sécurité, la stabilité et une paix globale au Soudan.

Dans une déclaration à la presse, l'envoyé spécial a indiqué avoir transmis des messages importants concernant la désescalade et la protection des civils, et nous espérons poursuivre nos réunions en vue d'un échange de prisonniers et de détenus civils détenus, en étroite coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge.

M. Haavisto a affirmé que le dialogue est la voie vers une paix durable et vers un cessez-le-feu complet, soulignant sa disposition à coopérer et à dialoguer étroitement avec l'ensemble des parties et des acteurs soudanais, ainsi qu'à travailler avec les partenaires du groupe de coordination pour faire progresser le processus politique de manière inclusive, cohérente et conforme aux aspirations du peuple soudanais.

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Il a également insisté sur l'importance de l'organisation d'examens unifiés dans tout le pays, estimant qu'il s'agit d'une question qui préoccupe vivement la communauté internationale, l'ONU cherchant à préserver le droit fondamental des enfants à passer des examens reconnus dans l'ensemble du Soudan, en coordination étroite avec l'UNICEF.