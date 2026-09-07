Soudan: Le président du Conseil souverain reçoit une délégation de la CIRGL

Le président du Conseil souverain de transition et commandant en chef des Forces armées, Lit-Gen Abdel Fattah Al-Burhan a reçu dimanche une délégation de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), conduite par le secrétaire exécutif de l'organisation, Mobita Wadara, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohieddine Salem.

Dans une déclaration à la presse, le secrétaire exécutif de la CIRGL a souligné que son organisation considère le Soudan comme un pays important et central sur le continent africain. Il a qualifié sa rencontre avec le président du Conseil souverain de fructueuse et constructive, estimant qu'elle contribue à la promotion des causes africaines.

Il a également affirmé que le Soudan est convaincu de la nécessité de résoudre les problèmes africains au sein même du continent, loin de toute ingérence internationale.

M. Wadara a ajouté que l'entretien a porté sur plusieurs questions d'intérêt commun, notamment l'importance d'assurer durablement la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs et dans l'ensemble de la sous-région.

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Il a déclaré que la CIRGL a confiance dans la capacité de la région à préserver sa stabilité et que le Soudan avance dans la bonne direction. Il a enfin réaffirmé le soutien et l'accompagnement de l'organisation au Soudan durant cette phase délicate, afin de parvenir à la paix et à la stabilité sur l'ensemble de son territoire.