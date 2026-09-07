Soudan: Le ministre de l'Intérieur arrive à Pékin

Le ministre de l'Intérieur, le général de police Babiker Samra Mustafa, est arrivé dimanche à Pékin à la tête de la délégation soudanaise participant au Forum mondial de coopération sur la sécurité publique, prévu du 8 au 10 Septembre courant à Lianyungang, dans la province du Jiangsu.

Le ministre a été accueilli à l'aéroport de Pékin lors d'une cérémonie officielle en présence de responsables du ministère chinois de la Sécurité publique et de représentants de la municipalité de Pékin, ainsi que de l'ambassadeur du Soudan en Chine, Omar Issa Ahmed, et de membres de la mission diplomatique soudanaise.

Au cours de sa visite, le ministre participera également au troisième Forum ministériel sur la sécurité et l'État de droit entre la Chine et les pays d'Afrique de l'Est, prévu le 10 Septembre, et tiendra des entretiens bilatéraux avec de hauts responsables chinois et des représentants africains afin de renforcer la coopération et la coordination en matière de sécurité.