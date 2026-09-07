Gabon: Réhabilitation du ministère du Pétrole - Une enveloppe de 4 milliards de FCFA au coeur d'une polémique

Les travaux de rénovation de l'immeuble abritant le ministère du Pétrole et du Gaz relancent le débat sur la gestion des marchés publics et la transparence budgétaire. L'actuel ministre en charge de ce département écarte toute implication dans le contrat de 2025.

L'immeuble du ministère du Pétrole et du Gaz est en chantier. Cela est visible pour ceux qui passent et repassent par là. L'opération, présentée comme une réhabilitation nécessaire pour moderniser les locaux administratifs, fait pourtant couler beaucoup d'encre. Au centre de la controverse : une enveloppe estimée à près de 4 milliards de francs CFA qui serait consacrée aux travaux de rénovation.

Des interrogations sur la procédure

Dans l'opinion publique et dans certains cercles de la société civile, des voix s'élèvent pour questionner les conditions de mise en oeuvre de cette opération. Ce qui est d'ailleurs légitime à tout point de vue. Les principaux points de crispation portent sur :L'attribution du marché : les modalités de passation et le choix de l'entreprise en charge des travaux sont pointés du doigt.

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Le coût global : 4 milliards de FCFA pour une réhabilitation jugée "élevée" par plusieurs observateurs, au regard du contexte économique actuel.

Pour l'heure, aucune pièce officielle ne permet de conclure à une irrégularité. Les critiques formulées restent donc du domaine des interrogations et des allégations publiques.

Le ministre actuel mis hors de cause

Élément important de chronologie : le contrat de réhabilitation a été signé en octobre 2025. Or, la ministre actuelle du Pétrole n'a pris ses fonctions que le 1er janvier 2026. De ce fait, selon les informations disponibles à ce stade, il n'est nullement mêlé à la signature ni à la négociation de ce marché.

Toute accusation portée contre lui, selon une certaine opinion, relève, à ce jour, de simples allégations, en attendant d'éventuelles conclusions d'enquêtes ou de procédures officielles.

Un dossier sous surveillance

Au-delà du cas spécifique de ce ministère, le débat reflète une attente plus large : celle d'une plus grande transparence dans la gestion des finances publiques et des marchés de l'État. Les citoyens et les organisations de la société civile appellent à la publication des détails du marché : cahier des charges, entreprise attributaire, planning d'exécution et mécanismes de contrôle.

Le gouvernement n'a pas encore communiqué officiellement sur le détail des travaux ni sur l'état d'avancement du chantier.

En attendant, le dossier de la réhabilitation du ministère du Pétrole et du Gaz reste un test de confiance entre l'administration et l'opinion publique, sur la question sensible de l'utilisation des deniers publics.