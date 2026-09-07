Ile Maurice: MITCO rejoint le groupe Fidence et renforce son ancrage international

Le groupe Fidence renforce sa présence internationale avec l'acquisition du groupe MITCO à Maurice, réalisée par l'intermédiaire de sa filiale Hoche Partners Corporate Services. Soutenue par Amethis Advisory, plateforme de private equity active dans la zone Europe, Middle East and Africa (EMEA), cette opération marque une nouvelle étape dans la stratégie de développement de Fidence.

Établi à Maurice depuis 1993, MITCO est spécialisé dans les services corporate, fiduciaires et l'administration de fonds. Le groupe accompagne une clientèle composée notamment d'entreprises, d'investisseurs institutionnels et de clients privés opérant dans plusieurs juridictions. Son expertise couvre la structuration corporate, les services fiduciaires, l'administration de fonds et la conformité réglementaire.

Pour Fidence, l'intégration de MITCO doit permettre d'élargir son empreinte internationale et de renforcer ses capacités à accompagner des structures et opérations multi-juridictionnelles. Cornelius Bechtel, directeur général de Fidence, souligne le rôle stratégique de Maurice comme centre financier reliant les Émirats arabes unis, l'Afrique et l'Asie. Il se félicite également de l'entrée de Mahen Govinda à l'actionnariat du groupe.

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Malgré cette acquisition, MITCO poursuivra ses activités dans la continuité. Sa structure actuelle, ses équipes, ses relations avec les clients et son modèle opérationnel resteront inchangés. Mahen Govinda, directeur général de MITCO, estime que l'arrivée de Fidence au capital ouvre une nouvelle étape pour la société, tout en permettant de préserver sa culture et ses standards professionnels.

Cette transaction intervient après plusieurs années durant lesquelles MITCO faisait partie du portefeuille de CIEL Finance et de K-Force Ltd. Pour CIEL Finance, elle s'inscrit dans une gestion disciplinée du portefeuille et une allocation du capital conforme à ses priorités stratégiques. «MITCO s'est développée et structurée en une entreprise solide et bien établie au fil des années. Cette transition reflète notre approche disciplinée de gestion de portefeuille et ouvre une nouvelle étape dans son développement. Nous sommes convaincus que MITCO poursuivra sa trajectoire avec succès», souligne Lakshman Bheenick, Chief Executive Officer de CIEL Finance.

Créé en 2005, Fidence est aujourd'hui présent au Luxembourg, en France, au Maroc, à Dubaï, à Genève ainsi qu'à Maurice et aux Seychelles.