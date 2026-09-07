Ile Maurice: Le père se désolidarise après l'arrestation de son fils

L'affaire de BriséeVerdière prend une nouvelle tournure. Au lendemain de l'arrestation de Pranav Rahul Rubee, 22 ans, dans le cadre d'une importante enquête de l'ADSU, son père, Hemraj Rubee, Chief Executive Officer de la Development Bank of Mauritius Ltd, a tenu à prendre publiquement ses distances avec les faits reprochés à son fils. Dans un communiqué rendu public ce dimanche 6 septembre, il insiste sur le caractère strictement personnel de cette affaire et affirme qu'elle n'a aucun lien avec ses fonctions professionnelles.

L'opération de l'ADSU de la Western Division avait débuté samedi en fin d'après-midi. Les enquêteurs avaient d'abord procédé à l'arrestation de Florian Nemorin, 23 ans, à Brisée-Verdière. Une certaine quantité de cannabis aurait été retrouvée en sa possession. Selon les informations recueillies par les enquêteurs, le jeune homme aurait ensuite fourni des renseignements concernant son entourage, orientant notamment les policiers vers Pranav Rahul Rubee.

Les éléments de l'ADSU se sont alors rendus au domicile du jeune homme. C'est au cours de cette opération qu'une importante quantité de stupéfiants aurait été découverte. Les policiers ont saisi 681 grammes de cocaïne et 323 grammes de crystal meth, pour une valeur marchande estimée à Rs 15,2 millions.

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Selon les premiers éléments de l'enquête, le jeune homme au nom de Florian Nemorin aurait tenté de prendre la fuite alors que les policiers se trouvaient sur place. Un sac noir aurait été abandonné dans un terrain en friche avant d'être récupéré par les enquêteurs. Celuici contenait notamment les substances saisies.

Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer le rôle exact de Pranav Rahul Rubee dans ce présumé circuit de distribution. La piste d'un revendeur ou d'un «storekeeper», qui aurait pu avoir pour fonction de conserver des stupéfiants avant leur redistribution, serait notamment examinée. Cette hypothèse demeure toutefois à confirmer par l'enquête.

Face à la médiatisation de l'affaire, Hemraj Rubee a choisi de se dissocier clairement du dossier. Il précise que son fils est majeur, indépendant et ne réside plus sous son toit depuis plusieurs années. Surtout, il affirme que les faits faisant l'objet de l'enquête concernent son fils «à titre personnel» et n'ont aucun lien avec ses fonctions de Chief Executive Officer de la Development Bank of Mauritius Ltd ni avec les activités de l'institution.

Le CEO indique également qu'il ne commentera pas les faits, compte tenu de la procédure en cours, tout en affirmant faire pleinement confiance aux autorités compétentes et à l'indépendance de la justice.

Les deux suspects doivent comparaître devant la justice, alors que l'enquête se poursuit pour déterminer l'origine de la drogue et identifier d'éventuels autres protagonistes.