Ile Maurice: Une septuagénaire décède après trois jours

7 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)

Une habitante de Petite-Rivière, âgée de 73 ans, a succombé à ses blessures après avoir été impliquée dans un accident de la route, le jeudi 3 septembre. Adelaide Marie Lea avait été admise à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo après avoir été percutée par une motocyclette à Allée Tamarin, dans la localité.

Le deux-roues, conduit par un maçon de 49 ans, a heurté la septuagénaire alors qu'elle se trouvait sur la route. Les deux personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital.

Après son admission, l'état de santé de la victime s'est toutefois détérioré. Elle est décédée ce dimanche 6 septembre.

Une autopsie sera pratiquée aujourd'hui afin de déterminer les causes exactes du décès. Une enquête policière est en cours.

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