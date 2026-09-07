Ile Maurice: Hippisme - Rapidash dans la décontraction

L'histoire d'amour entre la Maiden Cup et l'écurie Subiraj Gujadhur se poursuit. Après la victoire de White River en 2019, cet établissement a encore brillé dans la plus grande course du calendrier hippique grâce à Rapidash, bien monté par Corne Orffer.

La Phoenix Maiden Cup 2026 a tenu ses promesses. Elle a livré un beau vainqueur en Rapidash de l'écurie Subiraj Gujadhur. Vainqueur de la Duchesse au début de saison, Rapidash a réalisé le doublé classique en s'imposant cette fois dans le Ruban bleu. Fallait le faire.

Rapidash, il faut le souligner, ne partait pas avec l'étendard de favori hier et il était offert à une cote de 6/1. En effet, Future Swing, le porte-drapeau de l'écurie monté par Donavan Mansour, lui faisait de l'ombre en tant que grand favori de la course. Mais c'était sous-estimer Rapidash.

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À la faveur d'une bonne quatrième ligne, Rapidash a évolué en étant bien placé en quatrième position pendant le trajet avant de donner l'assaut peu avant l'entrée de la ligne droite en attaquant à l'intérieur. Bien balancé par le cavalier sud-africain qui a de très bonnes mains, Rapidash a rapidement changé de vitesse pour se détacher irrésistiblement de ses adversaires. Il a devancé Good Council qui a pris le premier accessit. La victoire de Rapidash porte les griffes du jockey Pierre Corne Orffer. Le pilote sud-africain a su relaxer sa monture sur la majeure partie du trajet. Ce dernier ayant bien respiré, cela a eu pour résultat une bonne pointe de vitesse terminale.

Le favori et porte-drapeau de l'écurie Subiraj Gujadhur, Future Swing, n'a pas pu faire mieux qu'une troisième place. Mais il faut reconnaître, à sa décharge, qu'il n'a pas eu une course facile, contrairement à son compagnon d'écurie. Évoluant dans le premier tiers du peloton, Donavan Mansour (Future Swing) a opté pour l'amélioration de sa position en plein montée tout en étant en épaisseur, ce qui n'a pas arrangé les choses. Future Swing n'a du reste pas eu suffisamment de répondant dans les derniers 400 mètres, d'où une modeste troisième place derrière Rapidash à l'arrivée.

L'autre coursier en vue de la course, à savoir Good Council, n'a pas eu à rougir de sa deuxième place dans la mesure où il n'a pas eu un parcours de tout repos également. Le vainqueur de la Maiden 2025 a été battu par un très bon coursier.

Grâce à cette victoire de Rapidash, l'écurie Subiraj Gujadhur s'affirme comme un entraîneur des grandes occasions, qui sait préparer les chevaux pour être au summum de leur forme le jour J.