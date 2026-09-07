Ile Maurice: Une enquête interne après les accusations du commissaire Volbert

La polémique prend une nouvelle dimension à Rodrigues. La Financial Crimes Commission (FCC) fait face à des accusations mettant en cause l'un de ses officiers, à la suite d'une plainte du commissaire à la Santé, Nicolas Volbert. Ce dernier avait été sollicité afin de favoriser le recrutement de certaines personnes à des postes de General Workers au sein de son département.

Selon les éléments contenus dans sa déposition à la police, Nicolas Volbert aurait été contacté en 2024 par un officier de la FCC. Au cours de cet échange, ce dernier lui aurait demandé de faciliter l'intégration de plusieurs personnes dans le cadre d'un recrutement. Le commissaire affirme avoir reçu, par la suite, des photographies de cartes d'identité correspondant aux personnes concernées. Ces échanges, notamment ceux effectués sur WhatsApp, auraient été remis aux enquêteurs.

Mais ses griefs ne s'arrêtent pas là. Nicolas Volbert affirme s'être présenté à plusieurs reprises à la FCC de Rodrigues, notamment en décembre 2025 puis en mars 2026, afin de signaler les faits qu'il reproche à l'officier. Ses démarches n'auraient toutefois pas abouti à l'enregistrement de l'ensemble de ses déclarations.

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Une autre série d'allégations aurait également été portée à sa connaissance en juin dernier. Le commissaire indique avoir reçu sur son téléphone des informations faisant état d'une possible entente autour de l'acquisition d'équipements pour le département de la Santé. Un employé aurait, selon ces informations, entretenu des discussions avec certains fournisseurs en vue de l'achat de matériel représentant plusieurs dizaines de millions de roupies, avec, en contrepartie, le versement présumé de commissions.

Contactée par nos soins, la FCC à Maurice indique prendre ces accusations au sérieux. L'institution précise qu'une enquête interne est actuellement en cours afin d'établir les faits et de déterminer les circonstances entourant les différentes allégations.

À ce stade, aucune conclusion définitive ne peut être tirée quant aux accusations formulées contre l'officier. L'enquête devra notamment permettre de vérifier l'authenticité et le contexte des échanges produits, les démarches entreprises par Nicolas Volbert auprès de la FCC ainsi que la nature exacte des faits signalés.